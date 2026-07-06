۱۱۴ دانشجو از دانشگاه هرمزگان راهی مشهد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی جاودان ظهر دوشنبه در با بیان اینکه جمعی از دانشجویان این دانشگاه در قالب کاروان‌های مختلف برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی عازم مشهد مقدس شدند، اظهار کرد: تاکنون بخشی از اعضای هیئت علمی به شهرهای قم، مشهد و تهران اعزام شده‌اند،

وی افزود: امروز نیز ۱۱۴ دانشجو و جمعی از همکاران در قالب کاروان‌های جداگانه به این مراسم معنوی اعزام شدند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هرمزگان، ادامه داد: برای تسهیل حضور دانشگاهیان هماهنگی‌های لازم با مراکز آموزش عالی در مسیر حرکت از سیرجان، کرمان و یزد تا تهران و مشهد انجام شده و امکانات اسکان و پذیرایی در این مراکز فراهم است.

وی با بیان اینکه نگرانی‌ها درباره کمبود خدمات در مسیر برطرف شده است، گفت: با همکاری دانشگاه‌های مسیر و دانشگاه‌های مقصد از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه قم و دانشگاه فردوسی مشهد، تمامی امکانات اولیه اسکان و پذیرایی برای زائران فراهم شده است.

جاودان افزود: این برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای انجام شده که خدمات رفاهی در مسیر رفت و برگشت تا بندرعباس نیز ادامه خواهد داشت.