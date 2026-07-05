به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت علوم، شالچی، دبیر کمیته دانشگاهیان ستاد ملی به همراه دکتر پندار، رئیس کمیته دانشگاهیان استان تهران و مسئول امور پشتیبانی و هماهنگی این کمیته از روند آماده‌سازی و استقرار موکب‌های مرکزی این کمیته در تهران بازدید کردند.

در این بازدید که از دو موکب مرکزی مستقر در میدان نیلوفر و دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران انجام شد، آخرین اقدامات اجرایی، خدمات پیش‌بینی‌شده برای میهمانان و هماهنگی‌های صورت‌گرفته برای میزبانی شایسته از دانشگاهیان و عموم مردم مورد بررسی قرار گرفت.

شالچی و پندار ضمن گفت‌وگو با مسئولان اجرایی و عوامل خدمت‌رسان، در جریان روند آماده‌سازی بخش‌های مختلف موکب‌ها قرار گرفته و بر ضرورت فراهم‌سازی شرایط مناسب برای استقبال و خدمت‌رسانی مطلوب به میهمانان مراسم تأکید کردند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، موکب‌های مرکزی کمیته دانشگاهیان با مشارکت دانشجویان، اساتید و فعالان فرهنگی دانشگاه‌ها، خدمات متنوعی را در ایام برگزاری مراسم ارائه خواهند کرد.

