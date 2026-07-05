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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

بررسی روند آماده‌سازی موکب‌های دانشگاهیان با حضور مسئولان ستاد ملی

بررسی روند آماده‌سازی موکب‌های دانشگاهیان با حضور مسئولان ستاد ملی

دبیر کمیته دانشگاهیان ستاد ملی، با بازدید از موکب‌های مرکزی این کمیته در تهران، آخرین روند آماده‌سازی و هماهنگی‌های لازم برای خدمت‌رسانی به زائران را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت علوم، شالچی، دبیر کمیته دانشگاهیان ستاد ملی به همراه دکتر پندار، رئیس کمیته دانشگاهیان استان تهران و مسئول امور پشتیبانی و هماهنگی این کمیته از روند آماده‌سازی و استقرار موکب‌های مرکزی این کمیته در تهران بازدید کردند.

در این بازدید که از دو موکب مرکزی مستقر در میدان نیلوفر و دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران انجام شد، آخرین اقدامات اجرایی، خدمات پیش‌بینی‌شده برای میهمانان و هماهنگی‌های صورت‌گرفته برای میزبانی شایسته از دانشگاهیان و عموم مردم مورد بررسی قرار گرفت.

شالچی و پندار ضمن گفت‌وگو با مسئولان اجرایی و عوامل خدمت‌رسان، در جریان روند آماده‌سازی بخش‌های مختلف موکب‌ها قرار گرفته و بر ضرورت فراهم‌سازی شرایط مناسب برای استقبال و خدمت‌رسانی مطلوب به میهمانان مراسم تأکید کردند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، موکب‌های مرکزی کمیته دانشگاهیان با مشارکت دانشجویان، اساتید و فعالان فرهنگی دانشگاه‌ها، خدمات متنوعی را در ایام برگزاری مراسم ارائه خواهند کرد.

کد مطلب 6879696
زهرا سیفی

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