آستان مقدس امامزاده طاهر(ع) کرج میزبان زائران امام شهید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مولایی در جمع خبرنگاران افزود: با برنامه‌ریزی های انجام شده و تقسیم وظایفی که از سوی سپاه استان و استانداری البرز برای میزبانی هرچه بهتر از زائران امام شهید بر دستگاه ها محول شد، مقرر شد آستان مقدس امامزاده طاهر(ع) میزبانی تعدادی از زائران را عهده‌دار باشد.

وی اظهارداشت: در همین راستا مقرر شد سالن ورزشی و شبستان این آستان مقدس برای اسکان زائران اختصاص یافته و پارکینگ این آستان نیز مهیای پارک خودورهای زائران باشد.

وی گفت: برای سه روز ایام وداع و تشییع ۷۵ هزار پرس غذا برای شنبه شب، روز یکشنبه سه وعده و روز دوشنبه صبحانه تهیه و توزیع می شود.

وی اضافه کرد: همچنین آستان مقدس امامزادگان عبدالله، محمد و سکینه خاتون. حیدر و حسن در کرج در صورت لزوم از آمادگی کامل برای میزبانی از زائران برخوردار هستند.