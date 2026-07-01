افشای ۱۳چت محرمانه جدید در دولت ترامپ/ رسوایی سیگنال ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، اسناد تازه منتشرشده نشان می‌دهد مقام‌های ارشد دولت آمریکا پس از رسوایی نشت اطلاعات در پیام‌رسان سیگنال نیز به استفاده از این اپلیکیشن ادامه داده‌اند.

این ماجرا از سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که جفری گلدبرگ، سردبیر نشریه آتلانتیک، به‌طور ناخواسته به یک چت گروهی در سیگنال اضافه شد که در آن مقام‌های بلندپایه آمریکایی درباره حملات نظامی آمریکا به یمن گفت‌وگو می‌کردند. در این گروه افرادی از جمله پیت هگست، وزیر دفاع، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا حضور داشتند.

منتقدان این رخداد را نمونه‌ای از سهل‌انگاری جدی در مدیریت اطلاعات حساس دانستند و تأکید کردند استفاده از پیام‌های خودحذف‌شونده می‌تواند با الزامات قانونی مربوط به نگهداری سوابق رسمی دولت در تضاد باشد.

پس از این جنجال، دونالد ترامپ اعلام کرد مقام‌ها نباید از سیگنال استفاده کنند. او در گفت‌وگو با گلدبرگ گفته بود: «فکر می‌کنم از این اتفاق درس گرفتیم و شاید نباید از سیگنال استفاده کنیم.»

با این حال، اسنادی که گروه دموکراسی فوروارد به آن‌ها دست یافته، از وجود دست‌کم ۱۳ گفت‌وگوی گزارش‌نشده در سیگنال طی نیمه نخست سال ۲۰۲۵ خبر می‌دهد؛ برخی از این گفت‌وگوها نیز پس از هشدار ترامپ انجام شده‌اند.

بر اساس این اسناد، کمتر از دو هفته پس از درخواست ترامپ برای پرهیز از استفاده از سیگنال، موریسیو کلاور-کارون، فرستاده ویژه آمریکا در آمریکای لاتین، از طریق این پیام‌رسان با مارکو روبیو در ارتباط بوده است.

اسکرین‌شات‌های منتشرشده همچنین نام چندین گروه گفت‌وگو از جمله «برنامه‌ریزی ایران–اوکراین» و «State USAID» را نشان می‌دهند. در یکی از این چت‌ها، روبیو، هگست و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، حضور داشتند و پیام‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده بودند که پس از هشت ساعت به‌طور خودکار حذف شوند.

در گفت‌وگویی دیگر با حضور حدود ۱۲ مقام ارشد، از جمله جی‌دی ونس، هگست و هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، پیام‌ها پس از یک هفته به‌صورت خودکار پاک می‌شدند.

مقام‌های دولت آمریکا اهمیت این موضوع را کم‌رنگ جلوه داده‌اند. آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به انتشار اسناد گفت: «سیگنال یک اپلیکیشن تأییدشده است که به‌طور پیش‌فرض روی تلفن‌های دولتی نصب می‌شود و مقام‌های ارشد همواره اطلاعات محرمانه را به‌صورت مسئولانه مدیریت می‌کنند.»