به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کاربران اندروید در کنار یک نسخه ارتقایافته تر از قابلیت های ردیابی تماس های کلاهبردارانه می توانند از مزایای به روز رسانی در «گوگل فوتوز» و «حلقه جستجو» نیز بهره ببرند. همچنین یک ویژگی جدید برای خلاصه کردن مطالب بر پایه هوش مصنوعی به «گوگل پلی بوکس» (Google Play Books) نیز ارائه می شود.

اندروید از سال ۲۰۲۴ میلادی قادر بود در صورت کلاهبردارانه بودن تماس به کاربر هشدار دهد اما ویژگی جدید ردیابی تماس جعلی جدید این ایده را فراتر می برد. اکنون اگر تماس گیرنده هویت یکی از شماره تماس های دفترتلفن کاربر را جعل کند به کاربران اندروید هشدار داده می شود که این امر بخشی از به روز رسانی اپ «فون» گوگل به حساب می آید.

گوگل در یک پست وبلاگی در این باره می نویسد: هنگامیکه شماره ای با کاربر تماس می گیرد و وی از اپ فون گوگل استفاده می کند، دستگاه وی یک سیگنال تاییدیه بی صدا را به طور واقعی به دستگاه وی ارسال می کند تا نشان دهد تماس واقعی است و از دستگاه اصلی صاحب شماره تلفن مذکور گرفته می شود. از آنجا که این قابلیت «دست دادن دیجیتال» (تبادل اطلاعات اولیه) از فناوری «پروتکل ارتباطی با رمزگذاری سرتاسری» (RCS) استفاده می کند، کاملا خصوصی است.

اگر اپ فون دستگاه «تبادل اطلاعات اولیه» را انجام ندهد، هشداری به کاربر نشان داده می شود تا به سرعت تماس را قطع کند. گوگل اعلام کرده ردیابی تماس های جعلی روی دستگاه هایی مجهز به اندروید ۱۲ و بالاتری که از این اپ استفاده می کنند، امکانپذیر است. علاوه بر آن شرکت تصمیم دارد اپ «ایمنی شخصی» (Personal Safety app) را برای کاربران زیر ۱۳ سال ارائه کند تا اطلاعات پزشکی و شماره تماس های اضطراری شان روی لاک اسکرین نمایش داده شود و به سرعت ویژگی های ایمنی مانند ردیابی تصادف خودرو را فعال کند.