«ایران قوی و عزیز» از مهمترین مفاهیم منظومه‌ فکری رهبر شهید انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست افتتاحیه نخستین همایش بین‌المللی «مکتب امام شهید؛ تبیین اندیشه، سیره و حکمرانی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای شهید(رضوان‌الله تعالی علیه)»، محمد اسحاقی، معاون پژوهشی و آموزشی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی، با تشریح اهداف، محورها و رویکردهای این همایش، بر ضرورت شناخت علمی و تبیین منظومه فکری رهبر شهید در شرایط حساس کنونی منطقه و جهان تأکید کرد.



اسحاقی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت این همایش اظهار کرد: این رویداد علمی علاوه بر معرفی ابعاد مختلف شخصیت، اندیشه، سیره و حکمرانی رهبر شهید، بستری برای گفت‌وگو و پژوهش درباره منظومه فکری ایشان فراهم کرده است و اساتید و پژوهشگران در طول برگزاری همایش، ابعاد گوناگون این مکتب را مورد بررسی قرار خواهند داد.



وی با توصیف شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شهید، شخصیتی حکیم، فرزانه و برخاسته از انقلاب اسلامی بود که در مکتب وحی و تعالیم اهل‌بیت(ع) پرورش یافت و از دوران نوجوانی تا پایان عمر بر عهدی که با خداوند بسته بود، استوار ماند. مصداق آیه شریفه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ» را می‌توان در حیات مجاهدانه ایشان مشاهده کرد؛ شخصیتی که هم در گفتار و هم در عمل به این عهد الهی وفادار بود.



معاون پژوهشی و آموزشی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: رهبر شهید از ابعاد مختلف شخصیتی، مورد توجه اندیشمندان و نخبگان قرار گرفته است. ایشان متفکری نظریه‌پرداز، رهبری معنوی و اخلاقی، شخصیتی آگاه به جریان‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، آشنا با ظرفیت‌ها و چالش‌های کشور و مدیری برخاسته از متن انقلاب اسلامی بود که شناخت این ابعاد نیازمند پژوهش‌های عمیق و تخصصی است.



اسحاقی با بیان اینکه منظومه فکری رهبر شهید دارای مخاطبان گسترده‌ای است، خاطرنشان کرد: این مکتب تنها برای نخبگان یا مسئولان نیست، بلکه جهان اسلام، مردم، مسئولان، فرماندهان نظامی، جوانان، فعالان انقلابی، اندیشمندان، حوزویان، فعالان رسانه‌ای و حتی دشمنان داخلی و خارجی نیز مخاطبان این منظومه فکری هستند.



وی درباره مبانی شکل‌گیری این منظومه فکری تصریح کرد: ریشه‌های این مکتب در معارف قرآن کریم، تعالیم اهل‌بیت(ع)، شناخت عمیق تاریخ اسلام، ایران و جهان، تجربه زیسته در مواجهه با مسائل منطقه و کشور، مدیریت بحران‌ها، بهره‌گیری از دانش روز و استفاده از نظرات کارشناسان و مراکز اندیشه قرار دارد. همین عوامل موجب شده است که این منظومه، جامعیتی کم‌نظیر در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و قضایی داشته باشد.



اسحاقی ادامه داد: هدف نهایی این منظومه، هدایت کشور در مسیر رشد، تعالی و تحقق تمدن نوین اسلامی است؛ تمدنی که رهبر شهید افق آن را برای ملت ایران ترسیم کردند و مسیر حرکت از خودسازی، جامعه‌پردازی و نظام‌سازی تا تمدن‌سازی را به روشنی تبیین نمودند.



وی با تأکید بر اینکه مواجهه با این مکتب نیازمند طی کردن سه مرحله اساسی است، گفت: نخست باید شناخت، تفقه، پژوهش و گفت‌وگو درباره این منظومه صورت گیرد، سپس مرحله تبیین و گفتمان‌سازی دنبال شود و در نهایت، زمینه اجرای عملی و تحقق این اندیشه‌ها در عرصه حکمرانی و جامعه فراهم شود.



معاون پژوهشی و آموزشی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی یادآور شد: دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید در سال‌های گذشته نیز همایش‌ها و رویدادهای علمی متعددی برگزار کرده است، اما نخستین همایش بین‌المللی مکتب امام شهید از گستره‌ای وسیع‌تر برخوردار است؛ زیرا امروز منطقه و جهان در شرایطی حساس قرار دارند و بیش از هر زمان دیگری نیازمند شناخت این اندیشه و مکتب هستیم.



اسحاقی سپس به اهداف اصلی این همایش اشاره کرد و گفت: نخستین هدف، تبیین علمی و گفتمانی شخصیت، سیره و اندیشه‌های رهبر شهید است، زیرا هرگونه فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی از شناخت و تبیین آغاز می‌شود.



وی هدف دوم را تبیین الگوی حکمرانی مبتنی بر ولایت فقیه عنوان کرد و افزود: نظریه ولایت فقیه توانسته است کشور را در بزنگاه‌های حساس، تهدیدها و هجمه‌های گوناگون حفظ کرده و مسیر پیشرفت را استمرار بخشد. آنچه در جنگ‌های تحمیلی اخیر مشاهده شد، نشان داد که این الگوی حکمرانی چگونه در برابر قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای ایستادگی کرده است.



اسحاقی سومین هدف همایش را ارائه نقشه راه تحول، نظام‌سازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی بر پایه منظومه فکری رهبر شهید دانست و اظهار کرد: ادامه این مسیر، از خودسازی آغاز می‌شود و با جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی به ثمر می‌رسد؛ مسیری که باید همواره مورد توجه نخبگان و پژوهشگران قرار گیرد.

وی همچنین با تشریح محورهای کلان همایش گفت: بررسی ابعاد و ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید، تبیین اندیشه‌ها و معارف دینی، واکاوی مبانی اسلام سیاسی، نظریه ولایت فقیه، مردم‌سالاری دینی، تبیین مکتب حضرت امام خمینی(ره)، مبارزه با تحجر و انحراف از اصول انقلاب اسلامی، اخلاق، رشد معنوی، خودسازی و الگوی حکمرانی از مهم‌ترین محورهای این همایش است.



اسحاقی تأکید کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته مکتب رهبر شهید، نگاه منظومه‌ای و پیوند میان اخلاق، معنویت، سیاست، حکمرانی و جامعه‌سازی است؛ نگاهی که اهداف، رسالت‌ها و روش‌های تحقق تمدن نوین اسلامی را در قالب یک منظومه منسجم و هماهنگ ارائه می‌کند و می‌تواند الگویی برای آینده انقلاب اسلامی و جهان اسلام باشد.

اسحاقی «ایران قوی و عزیز» را یکی از مهم‌ترین مفاهیم در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی دانست و گفت: حکیم انقلاب و امام مجاهد شهید، دو واژه «ایران قوی» و «ایران عزیز» را همواره به عنوان افق حرکت کشور مطرح می‌کردند و برای تحقق این هدف، تمام عمر و توان خود را در مسیر انجام رسالت الهی و وفای به عهدی که با خداوند و مردم ایران بسته بودند، صرف کردند.

وی با اشاره به محورهای علمی همایش افزود: بخش مهمی از این منظومه به فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی اختصاص دارد. تبیین ابعاد مختلف هویت ملی و دینی، پاسداری از قانون اساسی، جایگاه ولایت فقیه به عنوان ضامن و پاسدار قانون اساسی، از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این همایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون پژوهشی و آموزشی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی با اشاره به اندیشه‌های اقتصادی رهبر شهید اظهار کرد: نظریه اقتصاد مقاومتی یکی از ارکان اساسی منظومه فکری ایشان است که تنها به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد گسترده‌ای از نظریه اقتصادی ایشان را در بر می‌گیرد و می‌تواند راهگشای پیشرفت و توسعه کشور باشد.

اسحاقی ادامه داد: حوزه علم و فناوری، تولید علم نافع، اقتدار و مرجعیت علمی و همچنین تمدن نوین اسلامی از دیگر محورهای اصلی این همایش است. علاوه بر این، در حوزه سیاست خارجی نیز روابط بین‌الملل، دیپلماسی انقلابی، سیاست همسایگی و جایگاه جبهه مقاومت به صورت تخصصی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهمیت موضوع دفاع و امنیت گفت: در این حوزه نیز با یک منظومه منسجم و قابل مطالعه روبه‌رو هستیم که می‌توان از آن با عنوان «مکتب دفاعی» رهبر شهید یاد کرد؛ موضوعی که تاکنون پژوهش‌های متعددی درباره آن انجام شده و همچنان ظرفیت گسترده‌ای برای تحقیقات علمی دارد.

اسحاقی خاطرنشان کرد: در مجموع، ۱۳ محور اصلی برای همایش تعریف شده است که ذیل هر یک از آنها ده‌ها موضوع و محور جزئی‌تر قابل بررسی و پژوهش خواهد بود.

وی زمان برگزاری اجلاس اصلی همایش را اسفندماه سال ۱۴۰۵ و همزمان با نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید اعلام کرد و گفت: تا پیش از برگزاری اجلاس اصلی، مجموعه‌ای از برنامه‌های علمی و پژوهشی با همکاری اندیشمندان، استادان، نخبگان، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز پژوهشی داخل و خارج کشور برگزار خواهد شد.

به گفته اسحاقی، برگزاری نشست‌های علمی، کرسی‌های نظریه‌پردازی، مصاحبه‌های تخصصی با صاحب‌نظران، طراحی دوره‌های آموزشی مبتنی بر اندیشه و مکتب رهبر شهید برای گروه‌های مختلف مخاطبان و نیز حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مسیر برگزاری این همایش است.

وی همچنین از آغاز فرآیند دریافت مقالات علمی خبر داد و اظهار کرد: فرصت مناسبی برای تدوین، داوری و ساماندهی آثار علمی فراهم خواهد شد تا در زمان برگزاری اجلاس اصلی، مجموعه‌ای ارزشمند از پژوهش‌ها در اختیار جامعه علمی قرار گیرد.

معاون پژوهشی و آموزشی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های اولیه، اجلاس‌های اصلی همایش در سه شهر تهران، مشهد و قم برگزار خواهد شد و علاوه بر آن، از ظرفیت برگزاری نشست‌ها و ارتباطات مجازی با مراکز علمی و پژوهشی سایر کشورها نیز استفاده می‌شود.

اسحاقی ابراز امیدواری کرد این همایش با مشارکت گسترده استادان، پژوهشگران، دانشجویان، نخبگان، علاقه‌مندان به مکتب رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین فعالان جبهه مقاومت در داخل و خارج از کشور برگزار شود.

وی با اشاره به گسترش دامنه نفوذ گفتمان مقاومت در جهان گفت: امروز جبهه مقاومت دیگر محدود به کشورهای منطقه نیست، بلکه با تدبیر و راهبری رهبر شهید، این اندیشه به دانشگاه‌های آمریکا، کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین نیز راه یافته و جوانان بسیاری در این کشورها با پیام‌های آزادی‌بخش انقلاب اسلامی آشنا شده‌اند.

اسحاقی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین کارکردهای این همایش، تبیین و معرفی این منظومه فکری به جامعه جهانی است؛ منظومه‌ای که می‌تواند تمدن مادی غرب را به چالش بکشد و چهره واقعی مدعیان حقوق بشر را آشکار سازد. به گفته وی، جنایت‌های اخیر علیه ملت‌های مظلوم، بیش از گذشته تناقض شعارهای غرب درباره حقوق بشر را نمایان کرده و نشان داده است که بسیاری از مبانی فکری و سیاسی آنان در برابر گفتمان انقلاب اسلامی اعتبار خود را از دست داده‌اند.

وی در پایان با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، تصریح کرد: وظیفه نخبگان، پژوهشگران و اصحاب اندیشه، شناخت عمیق این مکتب، تبیین علمی آن و انتقال روشن و مؤثر این اندیشه به جامعه است تا مسیر ترسیم‌شده از سوی رهبر شهید با قوت و استحکام ادامه یابد.