علمک گاز به ۴۶ روستای شهرستان زهک رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله جهانتیغ صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت: برای تحقق مطالبه مردمی روند طرح گازرسانی به روستاهای شهرستان برای ۵۸ روستا عملایت اجرایی شد.

فرماندار زهک بیان کرد: در راستای این طرح تاکنون علمک گذاری ۱۳ روستای جزینک به پایان رسیده و ۳۳ روستا نیز در بخش خمک علمک دار شدند و بر این اساس اکنون ۴۶ روستاهای شهرستان دارای گاز هستند.

جهانتیغ با اشاره به اینکه کار علمک گذاری در سایر روستاهای دارای شبکه گاز در حال انجام است اظهار داشت، مطالعات اجرای شبکه روستاهای باقی مانده انجام شده و پیگیریم هرچه سریعتر عملیات آن اجرایی شود.

فرماندار زهک همچنین اظهار کرد: پیمانکار اجرای شبکه باقیمانده شهر زهک و علمک گذاری آن نیز مشخص شده و پس از کسب مجوزها از شهرداری عملیات اجرایی را آغاز خواهد کرد.