ضرورت احیای واحد های تولیدی راکد در زهک

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله جهانتیغ عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای راکد ناحیه صنعتی این شهرستان، گفت: فعالسازی این واحدها نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی شهرستان دارد به همین دلیل باید رفع موانع تولید و بازگرداندن کارخانههای راکد به چرخه فعالیت یکی از اولویتهای مدیران شهرستان باشد.
فرماندار زهک با اشاره به ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی منطقه اظهار کرد: کارخانه فریس زهک از جمله واحدهایی است که با برنامهریزی، حمایت مناسب و همکاری سرمایهگذاران میتواند احیا و دوباره فعالیت خود را آغاز کند این مهم زمینه اشتغال برای نزدیک به ۱۰۰ نفر را به طور مستقیم یا غیر مستقیم فراهم خواهد کرد که به معنی تامین معیشت این تعداد خانوار است.
جهانتیغ افزود: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بانکها و بخش خصوصی یکی از مستلزمات رفع مشکلات واحدهای راکد است و برای رونق منطقه یاد تمامی ظرفیتهای قانونی و حمایتی را برای احیای این واحدها به کار گرفته و موانع موجود در مسیر تولید برطرف شود.
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