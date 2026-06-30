https://mehrnews.com/x3csLm ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳ کد مطلب 6875843 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳ اجتماع مردم زهک در سوگ رهبر شهید زهک- مردم شهر زهک در صد و بیست و یکمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 6875843 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان طوفان همچنان در زابل می تازد؛ وزش باد با سرعت ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت علمک گاز به ۴۶ روستای شهرستان زهک رسیده است کشف محموله۲۰۰ میلیاردی دارو قاچاق در دشتیاری برچسبها شهرستان زهک تجمع مردمی اجتماع مردمی
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