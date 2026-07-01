به گزارش خبرنگار مهر، معروف قادری صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، با اشاره به اهمیت سنجاب ایرانی در چرخه طبیعی جنگل‌های بلوط زاگرس اظهار کرد: این گونه تنها یک جانور زیبا در زیست‌بوم منطقه نیست، بلکه نقش اصلی در بازتولید طبیعی درختان بلوط را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه سنجاب ایرانی با ذخیره‌سازی بذرهای بلوط و فراموش کردن بخشی از آن‌ها موجب جوانه‌زنی و رویش درختان جدید می‌شود، افزود: این رفتار طبیعی، در واقع یکی از مهم‌ترین سازوکارهای احیای جنگل‌های زاگرس به شمار می‌رود و به همین دلیل این گونه در اکوسیستم جنگلی نقش «مهندسی طبیعت» را ایفا می‌کند.

هشدار نسبت به زنده‌گیری و قاچاق سنجاب

معاون محیط زیست طبیعی کردستان با اشاره به افزایش موارد زنده‌گیری و عرضه غیرقانونی سنجاب در بازارهای محلی و فضای مجازی گفت: برخی سودجویان اقدام به گرفتن نوزادان سنجاب و فروش آن‌ها می‌کنند که این اقدام کاملاً غیرقانونی و تهدیدی جدی برای پایداری جنگل‌های زاگرس است.

قادری تأکید کرد: بر اساس قانون شکار و صید، هرگونه زنده‌گیری، خرید، فروش و نگهداری سنجاب ایرانی جرم محسوب می‌شود و یگان حفاظت محیط زیست استان با همکاری دستگاه قضایی با متخلفان برخورد قاطع خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه خرید و فروش این گونه در بازارهای پرنده‌فروشی یا فضای مجازی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات محیط زیست اطلاع دهند.

زاگرس بدون سنجاب؛ آغاز یک بحران اکولوژیک

قادری در ادامه با هشدار نسبت به پیامدهای کاهش جمعیت سنجاب ایرانی در جنگل‌های زاگرس تصریح کرد: این منطقه هم‌اکنون با چالش‌هایی همچون خشکسالی، آتش‌سوزی، قاچاق چوب و آفات جنگلی مواجه است و حذف این گونه می‌تواند چرخه طبیعی بازتولید درختان بلوط را مختل کند.

وی افزود: در صورت تداوم این روند، جنگل‌های زاگرس با کاهش توان زادآوری طبیعی مواجه خواهند شد که این موضوع به معنای تضعیف تدریجی و در نهایت تخریب این پهنه‌های ارزشمند جنگلی است.

سنجاب‌ها در قفس نیستند

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی کردستان خاطرنشان کرد: سنجاب ایرانی متعلق به طبیعت است و نباید به عنوان حیوان خانگی در قفس نگهداری شود. حفاظت از این گونه، در واقع حفاظت از آینده جنگل‌های بلوط و تضمین پایداری اکوسیستم زاگرس برای نسل‌های آینده است.

وی تأکید کرد: ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی و پرهیز از خرید این گونه می‌تواند نقش مهمی در حفظ زیستگاه طبیعی سنجاب ایرانی و احیای جنگل‌های غرب کشور داشته باشد.