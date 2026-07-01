به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، بصیرنیا دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی از برگزاری پانصد و هشتاد و چهارمین جلسه این شورا با حضور اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و به تشریح سه دستور اصلی این جلسه شامل بهرهمندی مدالآوران المپیادهای جغرافیا و علوم زمین از تسهیلات ورود به دانشگاه، نهاییسازی تاسیس آزمایشگاه ملی نخستیسانان همچنین تمدید یکساله سند توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم پرداخت.
وی در تشریح جزئیات اولین دستور جلسه پیرامون تسهیلات ورود به دانشگاه برای مدالآوران المپیادی اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی از دهه ۶۰ تا کنون برای ۹ المپیاد علمی شامل ریاضی، فیزیک، شیمی، کامپیوتر، ادبیات، زیستشناسی، نجوم، هوش مصنوعی و اقتصاد، مدیریت و مدیریت تسهیلاتی را برای ورود به دانشگاه بدون شرکت در آزمون سراسری و در رشتههای مرتبط قائل شده است.
دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: امسال همزمان با برگزاری المپیادهای جهانی، المپیادهای جغرافیا و علوم زمین که پیش از این مشمول تسهیلات کنکور نبودند، به دلیل همزمانی آزمونهای بینالمللی آنها با کنکور سراسری، با چالش مواجه شدند. به همین منظور، شورای معین تصمیم گرفت تا این دو المپیاد را نیز به فهرست تسهیلات اضافه کند. بر این اساس، دارندگان مدال طلا در این دو المپیاد (هر کدام ۸ نفر) میتوانند بدون کنکور و در رشتههای مرتبط با حوزه فعالیت خود ادامه تحصیل دهند.
وی افزود: مقرر شد ستاد توسعه علوم و فناوریها دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری وزارت آموزش و پرورش، رشتههای مرتبط با این دو المپاد را احصا و پیشنهاد دهد. حمایت از المپیادها به دلیل کسب افتخارات بینالمللی و ارتقای جایگاه علمی کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است و در واقع شورا از مدال آوران المپیادهایی که وچه بین المللی دارد حمایت ویزه می کند..
بصیرنیا در ادامه به دومین دستور جلسه یعنی نهاییسازی تاسیس آزمایشگاه ملی نخستی سانان اشاره کرد و گفت: این آزمایشگاه که مهر ماه سال گذشته با پیشنهاد پژوهشگاه رویان و جهاد دانشگاهی به تصویب شورای معین رسیده بود. این آزمایشگاه ملی برای توسعه درمانهای پیشرو متناسب با پزشکی آینده و توسعه تکنولوژیهای مورد نیاز آن بسیار ضروری بوده و نقش مهمی در توسعه علمی و پیشرفت کشور خواهد داشت. ایجاد این آزمایشگاه ملی سبب جلوگیری از تضییع منابع، یکپارچهسازی ظرفیتهای فناوری کشور و بهرهبرداری بهتر از منابع مالی کشور میشود.
وی ادامه داد: به نتیجه رسیدن این تلاش ها باعث جهش در عملکرد همه بازیگران اصلی این عرصه در سطح ملی و در نهایت ارزش آفرینی و تامین سرمایه اجتماعی پایدار برای کشور می شود. با توجه به این که در منطقه، کشورهای همسایه و جهان اسلام نیز مشابه این آزمایشگاهها وجود ندارد، ایران به عنوان کشور شاخص در این حوزه و قطب علمی در منطقه و جهان اسلام میتواند با حفظ مرجعیت منطقه ای خدمات علمی و فناورانه مرتبط را ارائه دهد.
وی افزود: آزمایشگاه ملی نخستیسانان، مرکزی توانمند در سطح بین المللی جهت مطالعه و ارائه خدمات تخصصی در زمینه توسعه پژوهشهای بنیادی کاربردی بین رشتهای در حوزههای بیماریهای نوپدید و بازپدید برای توسعه واکسن، دارو، پزشکی بازساختی، مغز و علوم شناختی، الکترومدیسن، هوش طبیعی و آزمایشگاه هوش مصنوعی عصب پایه با مطالعه بر روی میمونها خواهد بود. نظر به شباهت آناتومیکی و فیزیولوژیکی فراوان نخستیسانان (میمونها) به انسان، به ویژه در کارکردهای مغز و سیستم ایمنی، این گونهها کاربرد روزافزونی دارند. این مطالعات شامل تحقیقات روی بیماریهای مغز و اعصاب نظیر پارکینسون، ضایعات نخاعی، اِماِس، آلزایمر، علوم رفتاری-شناختی و نظایر آن است.
دبیر شورای معین تصریح کرد: اگرچه پیشتر پیشنهاد شده بود هیئت امنای جدیدی برای این آزمایشگاه تشکیل شود، اما دستگاههای ذیربط پیشنهاد دادند که همان هیئت امنای جهاد دانشگاهی، متولی امور این آزمایشگاه ملی باشد که در جلسه امروز نیز به تصویب رسید. همچنین به منظور راهبری این آزمایشگاه، شورای راهبری متشکل از نمایندگان دستگاههای مرتبط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، فرهنگستان علوم و علوم پزشکی و برخی از مدیران جهاد دانشگاهی تشکیل شد.
تمدید یکساله «سند توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تمدید مهلت اجرای سند توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم پرداخت و بیان کرد: این سند بنا به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۷ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود، به دلیل برخی اقتضائات با تأخیر در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد. افق زمانی این سند ۱۰ ساله و تا سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده بود.
دکتر بصیرنیا خاطرنشان کرد: با توجه به تأخیر در ابلاغ و همچنین تغییرات شتابان فناوری در سطح جهان و تحولات جدی در الگوهای مصرف، تولید و توزیع محصولات فرهنگی، پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مبنی بر تمدید یکساله افق زمانی اجرای این سند مطرح شد. بر این اساس، مقرر شد سند فعلی همچنان اجرا شود و در این مدت یکساله، پیشنویس سند جدید و بهروزرسانیشده با در نظر گرفتن نقشهراه عملیاتی تدوین گردد تا پس از نهاییسازی، ابلاغ شود.
دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به چهارمین دستور جلسه یعنی بررسی جایگاه و عضویت نهاد جهاد دانشگاهی در شوراهای فرهنگی دانشگاهها اشاره کرد و گفت: بر اساس «آییننامه مدیریت دانشگاهها»، چارچوب نحوه اداره فعالیتها و ترکیب اعضای شوراهای مختلف در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تعیین و مشخص شده است.
بصیرنیا با اشاره به پیشینه و ماهیت نهاد جهاد دانشگاهی افزود: جهاد دانشگاهی اگرچه امروزه در حوزههای فناوری و پژوهش نیز بسیار فعال و پیشتاز است، اما در درجه اول دارای سبقه و ماهیت فرهنگی است. پیش از این نیز بر اساس تشخیص و صلاحدید رئیس دانشگاه یا مؤسسه، در مراکزی که جهاد دانشگاهی دفتر و نمایندگی داشت، این نهاد در شوراهای فرهنگی دانشگاهها حضور و عضویت داشت.
وی ادامه داد: در جلسه امروز شورای معین، پیشنهادی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی مطرح شد تا عضویت این نهاد در شوراهای فرهنگی دانشگاهها از حالت موردی و تشخیصی خارج شده و به عنوان یک عضویت ثابت و رسمی درآید.
دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد اصلاح آییننامه مدیریت دانشگاهها را به شورای عالی انقلاب فرهنگی اراده داده اند، تصریح کرد: با توجه به اینکه موضوع بازنگری و اصلاح این آییننامه در حال پیگیری و در دستور شورا قرار دارد، شورا فعلاً تصمیم به ایجاد تغییر فوری در متن فعلی نگرفت. با این حال، نگاه اعضای شورای معین به این درخواست کاملاً مثبت است و مقرر شد در فرآیند اصلاح آییننامه مدیریت دانشگاهها، موضوع عضویت ثابت جهاد دانشگاهی در شوراهای فرهنگی با رویکردی مثبت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد تا این نهاد فرهنگی جایگاه رسمی خود را در این شوراها به دست آورد.
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