نفرات برتر کنکور ۹۵ و برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از این برگزیدگان امروز در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران با حضور دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، دکتر ابراهیم خدایی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور و روسای دانشگاه‌ها برگزار شد. در این مراسم، نفرات برتر کنکور سراسری در ۵ گروه آزمایشی و برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی در ۲۰ رشته مورد تقدیر قرار گرفتند.

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، دکتر محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف، دکتر محمدعلی برخورداری رئیس دانشگاه علم و صنعت، دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش و دکتر اکبر خالد نژاد طبری دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی از دیگر مسئولان حاضر در این مراسم بودند.