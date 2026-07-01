به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بالیده صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در راستای اجرای دستور قاطع دادستان و فرماندار این شهرستان، ۱۲ مورد ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی و حریم تالاب بین‌المللی زریبار قلع‌وقمع شد.

وی افزود: این اقدام با همکاری جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، بخشداری و اداره حفاظت محیط‌زیست و بر اساس قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست مریوان با تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی و حریم اکولوژیکی تالاب زریبار گفت: هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، با برخورد جدی دستگاه‌های مسئول مواجه خواهد شد.

بالیده ادامه داد: حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرقانونی از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شهرستان مریوان است و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.