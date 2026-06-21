استان سمنان برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع شهید قائد امت آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهید قائد امت در محل استانداری سمنان، این رویداد را مهم‌ترین برنامه پیش‌روی استان دانست و اظهار کرد: با توجه به اهمیت این مراسم، هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی، خدماتی و فرهنگی در دستور کار قرار گرفته و تمامی بخش‌ها موظف هستند با انسجام و دقت در اجرای مأموریت‌های محوله مشارکت کنند.

وی با اشاره به نقش فرمانداران، شهرداران، بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در برگزاری هرچه بهتر این مراسم افزود: کمیته‌های تخصصی و شهرستانی تشکیل شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تقسیم وظایف، هماهنگی بین‌بخشی و اجرای دقیق برنامه‌ها انجام گرفته است.

استاندار سمنان همچنین بر ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌های رفاهی و خدماتی تأکید کرد و گفت: وضعیت موکب‌ها، مراکز اسکان، خدمات درمانی و اورژانسی، نانوایی‌ها، جایگاه‌های عرضه سوخت، ناوگان حمل‌ونقل عمومی و سایر خدمات مورد نیاز زائران و شرکت‌کنندگان باید به صورت مستمر رصد و برای ارائه خدمات مطلوب آماده باشد.

کولیوند با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی و فضاسازی فرهنگی در سطح استان تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، صدا و سیما، فضای مجازی و شورای اطلاع‌رسانی استان برای انعکاس مناسب این رویداد و انتقال پیام آن به جامعه ضروری است.

وی حضور مستمر مدیران در محل خدمت و آمادگی کامل دستگاه‌ها را مورد تأکید قرار داد و افزود: همه مدیران باید در میدان عمل حضور داشته باشند و با هماهنگی و تعامل مستمر، زمینه خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و زائران را فراهم کنند.

استاندار سمنان با تاکید به اینکه استان برای برگزاری این مراسم در آمادگی کامل قرار دارد، خاطرنشان کرد: با بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و مردمی، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید قائد امت در فضایی منظم، باشکوه و در شأن این مناسبت بزرگ برگزار خواهد شد.