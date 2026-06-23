به گزارش خبرنگار مهر، عباس بقایی ظهر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان، اظهار کرد: برگزاری این مراسم در شهر مقدس قم به واسطه جایگاه ممتاز مذهبی، سیاسی و بین‌المللی این شهر، از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و همین مسئله ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی گسترده و آمادگی همه دستگاه‌های اجرایی را دوچندان کرده است.



فرماندار قم با بیان اینکه مقدمات لازم برای برگزاری مطلوب این مراسم از مدت‌ها قبل در دستور کار قرار گرفته است، افزود: ساختارهای اجرایی و هماهنگی در سطوح مختلف ملی و استانی فعال شده‌اند، تا همه ابعاد این رویداد بزرگ با نظم و انسجام دنبال شود.



وی ادامه داد: با توجه به اهمیت مراسم، ستادهای ویژه‌ای در سطح عالی کشور تشکیل شده و مسئولان ملی و استانی به صورت مستمر روند برنامه‌ریزی و اجرای امور را پیگیری می‌کنند.



حضور ۵ میلیون نفر پیش‌بینی شده است



بقایی با اشاره به برآوردهای انجام شده درباره میزان حضور جمعیت در مراسم تشییع در قم گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی و تجربیات رویدادهای مشابه، پیش‌بینی می‌شود حدود ۵ میلیون نفر در این مراسم در شهر قم حضور پیدا کنند.



وی افزود: علاوه بر زائران و عزاداران داخلی، حضور مهمانان خارجی و اتباع کشورهای مختلف نیز مورد انتظار است که این موضوع اهمیت برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات مناسب را افزایش می‌دهد.



فرماندار قم خاطرنشان کرد: حجم گسترده حضور زائران ایجاب می‌کند، تمامی ظرفیت‌های موجود برای مدیریت جمعیت و تأمین نیازهای ضروری بسیج شود تا مراسم در فضایی آرام و منظم برگزار شود.



وی تصریح کرد: بخشی از جمعیت حاضر در قم از مسیرهای مختلف کشور به این استان وارد خواهند شد و همین موضوع موجب افزایش قابل توجه حجم تردد در محورهای مواصلاتی منتهی به شهر خواهد شد.



بقایی با اشاره به شرایط ترافیکی پیش‌بینی شده در روزهای برگزاری مراسم اظهار کرد: همزمان با برگزاری آیین‌های مرتبط در تهران، بخش مهمی از ترددهای محور جنوب کشور از استان قم عبور خواهد کرد.



وی افزود: پس از پایان برنامه‌های تهران نیز شمار زیادی از زائران از استان‌های شمالی کشور راهی قم خواهند شد که این مسئله نیازمند آمادگی کامل در حوزه حمل‌ونقل و مدیریت ترافیک است.



فرماندار قم ادامه داد: به همین دلیل تمامی دستگاه‌های مسئول موظف شده‌اند با هماهنگی کامل، زمینه تسهیل رفت‌وآمد زائران و کاهش مشکلات احتمالی را فراهم کنند.



وی با اشاره به مسیر اصلی مراسم گفت: بلوار پیامبر اعظم(ص) به عنوان محور اصلی برگزاری آیین تشییع در نظر گرفته شده و برنامه‌ریزی اولیه برای برگزاری مراسم در بازه زمانی پنج تا ۱۱ صبح انجام شده است.



تأمین آب و نان از اولویت‌های اصلی است



بقایی با تأکید بر ضرورت تأمین نیازهای اولیه زائران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های پشتیبانی مراسم، فراهم کردن اقلام ضروری مورد نیاز جمعیت حاضر است.



وی افزود: تأمین آب آشامیدنی و نان در حجم گسترده از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که برای آن برنامه‌ریزی ویژه صورت گرفته و برآوردهای لازم در این زمینه انجام شده است.



فرماندار قم خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی حضور چند میلیونی مردم، نیاز به تأمین حجم بسیار بالایی از اقلام مصرفی وجود دارد که هماهنگی‌های لازم برای این موضوع در حال انجام است.



وی بیان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان موظف شده‌اند امکانات و ظرفیت‌های خود را برای پاسخگویی به نیازهای زائران در اختیار ستاد برگزاری مراسم قرار دهند.



امنیت و ایمنی اولویت نخست مراسم است



بقایی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در اجرای این رویداد گفت: مسئولیت اصلی برگزاری مراسم بر عهده سپاه است و مدیریت استان نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود، در مسیر اجرای هرچه بهتر این مراسم همکاری خواهد داشت.



وی افزود: همه پیشنهادها و ظرفیت‌های اجرایی استان برای پشتیبانی از برگزاری این مراسم در اختیار مجموعه برگزارکننده قرار گرفته تا هماهنگی لازم میان بخش‌های مختلف ایجاد شود.



فرماندار قم تأکید کرد: مهم‌ترین اصل در برگزاری این رویداد بزرگ، حفظ امنیت و ایمنی شهر مقدس قم و زائران حاضر در مراسم است.



وی در پایان گفت: دستیابی به این هدف مستلزم انسجام، هماهنگی و همکاری کامل میان همه دستگاه‌های مسئول در سطح ملی و استانی است تا مراسمی در شأن رهبر شهید والامقام و با حضور گسترده مردم برگزار شود.