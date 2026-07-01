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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

۸۰۰ مدرسه و مرکز غیردولتی کردستان پای کار غنی‌سازی اوقات فراغت

۸۰۰ مدرسه و مرکز غیردولتی کردستان پای کار غنی‌سازی اوقات فراغت

سنندج-رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان گفت: ۸۰۰ مدرسه غیردولتی، مراکز آموزشی استان با رویکرد مهارت‌آموزی،مسئله‌محوری و تقویت نقش‌ دانش‌آموزان در غنی‌سازی اوقات فراغت فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علی‌پناه، صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به شیوه‌نامه ابلاغی فعالیت‌های تابستانی سال ۱۴۰۵ وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: برنامه‌های اوقات فراغت امسال با تغییر رویکرد از «برنامه‌محوری صرف» به سمت «مسئله‌محوری و شبکه مدیریت محله‌محور» دنبال می‌شود.

وی افزود: این رویکرد در قالب ۱۵ کارویژه راهبردی طراحی شده و هدف آن تبدیل پایگاه‌های تابستانی به بستری برای حضور فعال دانش‌آموزان، مهارت‌آموزی و پیوند بیشتر فعالیت‌های تربیتی با محیط اجتماعی پیرامون مدارس است.

علی‌پناه تصریح کرد: تمامی مدارس غیردولتی، مراکز آموزش زبان‌های خارجی و مراکز علمی آزاد استان کردستان با شعار محوری «تابستان میدان نقش و اراده، با میدان‌داری نسل بعثت» در اجرای برنامه‌های تابستانی مشارکت دارند.

دانش‌آموز؛ محور اصلی برنامه‌های تابستانی

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان با بیان اینکه ارزیابی پایگاه‌های اوقات فراغت تنها بر اساس تعداد برنامه‌ها انجام نمی‌شود، گفت: میزان نقش‌آفرینی واقعی دانش‌آموزان و ارتباط فعالیت‌ها با متن زندگی محله، از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی پایگاه‌های تابستانی خواهد بود.

وی ادامه داد: شیوه‌نامه فعالیت‌های تابستانی سال ۱۴۰۵ با نگاه تحولی و بر اساس تجربه سال‌های گذشته تدوین شده و عرصه‌های مختلفی همچون مدرسه، مسجد، فضای مجازی، رسانه‌های جمعی، محلات، فضاهای ورزشی و کانون‌های فرهنگی تربیتی را در بر می‌گیرد.

علی‌پناه اضافه کرد: پایگاه‌های اوقات فراغت باید از فضای صرفاً فیزیکی مدرسه عبور کرده و به سمت حضور در اجتماعات مردمی، محلات و ظرفیت‌های فرهنگی پیرامون حرکت کنند.

اجرای ۱۵ کارویژه جدید برای تابستان ۱۴۰۵

وی با اشاره به بسته‌های تحولی این برنامه‌ها عنوان کرد: کارویژه‌هایی مانند «لیگ ملی کتابخوانی دانش‌آموزی»، «مزرعه تابستانی من و پایگاه»، «پویش ملی نسل بعثت»، «بازارچه خلاقیت»، «سکوی ملی بازی‌واره» و «سامانه برخط ایرانمون» از جمله برنامه‌های جدید تابستان امسال هستند.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان بیان کرد: این برنامه‌ها با هدف تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی، آشنایی دانش‌آموزان با تولید و کارآفرینی، توسعه فرهنگ مطالعه و استفاده از ظرفیت بازی‌وارسازی در آموزش مفاهیم تربیتی اجرا می‌شود.

ثبت فعالیت پایگاه‌ها در سامانه نورینو

علی‌پناه با اشاره به الزامات نظارتی اجرای این طرح گفت: تمامی مدارس موظف هستند پایگاه‌های اوقات فراغت خود را تشکیل داده و برنامه‌ها، ظرفیت‌ها و فعالیت‌های اجرایی را در سامانه «نورینو» ثبت و تأیید کنند.

وی تأکید کرد: موفقیت یک پایگاه تابستانی تنها با تعداد برنامه‌ها سنجیده نمی‌شود، بلکه میزان تغییر در سطح کنشگری دانش‌آموزان و اثرگذاری فعالیت‌ها در زندگی روزمره آنان معیار اصلی ارزیابی خواهد بود.

مهارت‌آموزی و تربیت تمام‌ساحتی در دستور کار

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی استان کردستان با اشاره به نقش تشکل‌های دانش‌آموزی در برنامه‌های تابستانی گفت: طرح‌هایی همچون «مدرسه؛ کانون تربیت و پیشرفت محله»، «ایران‌یار»، «اردوی طلایه‌داران فردا»، «آچار به دست»، «کدبانو»، «نیرومند» و «هوشمند» با هدف توسعه مهارت‌های کاربردی و تقویت روحیه کنشگری دانش‌آموزان طراحی شده است.

علی‌پناه خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مدیران مدارس با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای هر منطقه، برنامه‌های بومی و متناسب با زیست‌بوم محله را طراحی و اجرا کنند تا اوقات فراغت دانش‌آموزان به فرصتی برای رشد، تجربه‌اندوزی و مهارت‌آموزی تبدیل شود.

کد مطلب 6876221

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