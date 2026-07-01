به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علیپناه، صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان با اشاره به شیوهنامه ابلاغی فعالیتهای تابستانی سال ۱۴۰۵ وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: برنامههای اوقات فراغت امسال با تغییر رویکرد از «برنامهمحوری صرف» به سمت «مسئلهمحوری و شبکه مدیریت محلهمحور» دنبال میشود.
وی افزود: این رویکرد در قالب ۱۵ کارویژه راهبردی طراحی شده و هدف آن تبدیل پایگاههای تابستانی به بستری برای حضور فعال دانشآموزان، مهارتآموزی و پیوند بیشتر فعالیتهای تربیتی با محیط اجتماعی پیرامون مدارس است.
علیپناه تصریح کرد: تمامی مدارس غیردولتی، مراکز آموزش زبانهای خارجی و مراکز علمی آزاد استان کردستان با شعار محوری «تابستان میدان نقش و اراده، با میدانداری نسل بعثت» در اجرای برنامههای تابستانی مشارکت دارند.
دانشآموز؛ محور اصلی برنامههای تابستانی
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان با بیان اینکه ارزیابی پایگاههای اوقات فراغت تنها بر اساس تعداد برنامهها انجام نمیشود، گفت: میزان نقشآفرینی واقعی دانشآموزان و ارتباط فعالیتها با متن زندگی محله، از مهمترین شاخصهای ارزیابی پایگاههای تابستانی خواهد بود.
وی ادامه داد: شیوهنامه فعالیتهای تابستانی سال ۱۴۰۵ با نگاه تحولی و بر اساس تجربه سالهای گذشته تدوین شده و عرصههای مختلفی همچون مدرسه، مسجد، فضای مجازی، رسانههای جمعی، محلات، فضاهای ورزشی و کانونهای فرهنگی تربیتی را در بر میگیرد.
علیپناه اضافه کرد: پایگاههای اوقات فراغت باید از فضای صرفاً فیزیکی مدرسه عبور کرده و به سمت حضور در اجتماعات مردمی، محلات و ظرفیتهای فرهنگی پیرامون حرکت کنند.
اجرای ۱۵ کارویژه جدید برای تابستان ۱۴۰۵
وی با اشاره به بستههای تحولی این برنامهها عنوان کرد: کارویژههایی مانند «لیگ ملی کتابخوانی دانشآموزی»، «مزرعه تابستانی من و پایگاه»، «پویش ملی نسل بعثت»، «بازارچه خلاقیت»، «سکوی ملی بازیواره» و «سامانه برخط ایرانمون» از جمله برنامههای جدید تابستان امسال هستند.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان بیان کرد: این برنامهها با هدف تقویت مهارتهای فردی و اجتماعی، آشنایی دانشآموزان با تولید و کارآفرینی، توسعه فرهنگ مطالعه و استفاده از ظرفیت بازیوارسازی در آموزش مفاهیم تربیتی اجرا میشود.
ثبت فعالیت پایگاهها در سامانه نورینو
علیپناه با اشاره به الزامات نظارتی اجرای این طرح گفت: تمامی مدارس موظف هستند پایگاههای اوقات فراغت خود را تشکیل داده و برنامهها، ظرفیتها و فعالیتهای اجرایی را در سامانه «نورینو» ثبت و تأیید کنند.
وی تأکید کرد: موفقیت یک پایگاه تابستانی تنها با تعداد برنامهها سنجیده نمیشود، بلکه میزان تغییر در سطح کنشگری دانشآموزان و اثرگذاری فعالیتها در زندگی روزمره آنان معیار اصلی ارزیابی خواهد بود.
مهارتآموزی و تربیت تمامساحتی در دستور کار
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی استان کردستان با اشاره به نقش تشکلهای دانشآموزی در برنامههای تابستانی گفت: طرحهایی همچون «مدرسه؛ کانون تربیت و پیشرفت محله»، «ایرانیار»، «اردوی طلایهداران فردا»، «آچار به دست»، «کدبانو»، «نیرومند» و «هوشمند» با هدف توسعه مهارتهای کاربردی و تقویت روحیه کنشگری دانشآموزان طراحی شده است.
علیپناه خاطرنشان کرد: انتظار میرود مدیران مدارس با توجه به ظرفیتها و نیازهای هر منطقه، برنامههای بومی و متناسب با زیستبوم محله را طراحی و اجرا کنند تا اوقات فراغت دانشآموزان به فرصتی برای رشد، تجربهاندوزی و مهارتآموزی تبدیل شود.
نظر شما