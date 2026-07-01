حضور ۴ انیمیشن مرکز گسترش در جشنواره «کارتن کلاب» ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، انیمیشن‌های «داستانی برای محسن» (مجتبی ترکی)، «مرغسانان» (سارا علی مرادی)، «راهی که آمده‌ایم» (نرگس فضلی)، «آخرین گوزن» (مهدی برق‌زدگان) از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در بخش مسابقه چهل و دومین جشنواره «کارتن کلاب» ایتالیا روی پرده می‌روند.

«کارتون کلاب»، جشنواره بین‌المللی انیمیشن، کمیک‌ و بازی، یکی از شناخته‌شده‌ترین جشنواره‌های ایتالیا است. این رویداد دریچه‌ای است به دنیای انیمیشن، به ویژه انیمیشن‌های کوتاه شامل آثار داستانی، آموزشی، تجربی و گرافیک کامپیوتری.

بخش دیگری از این جشنواره به طور کامل به کمیک‌ (تصاویر فکاهی) اختصاص دارد. علاوه بر نمایش فیلم، جشنواره به برگزاری نمایشگاه، پروژه‌های آموزشی/ اجتماعی، کارگاه‌های آموزشی در مدارس محلی و انتشار کتاب و کاتالوگ می‌پردازد.

چهل و دومین جشنواره «کارتن کلاب» ۲۱ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در مکان‌های مختلف شهر ریمینی ایتالیا، از مرکز شهر تا ساحل، برگزار می‌شود.

این ۴ انیمیشن کوتاه توسط بخش بین الملل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به جشنواره ارسال شده‌اند.