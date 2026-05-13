انیمیشن «ناگفته نماند» جایزه «نه به خشونت» دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، انیمیشن کوتاه «ناگفته نماند» ساخته محبوبه کلایی و علی فتوحی موفق به دریافت جایزه «نه به خشونت» از جشنواره Ann Arbor آمریکا شد. این انیمیشن اوایل تابستان امسال در جشنواره «فست آنچا» در اسلواکی روی پرده می‌رود.

جشنواره فیلم ان آربر امریکا قدیمی‌ترین جشنواره فیلم تجربی در جهان است. این جشنواره که به عنوان محفلی برای ارائه آثار هنری تصویری «هنرمند-محور» شناخته می‌شود، طیف گسترده‌ای از آثار تجربی شامل انیمیشن، مستند، فیلم‌های روایی و ترکیبی (هیبرید) را به نمایش می‌گذارد.

«جایزه‌ لاوتر/ گرف، نه به خشونت» به فیلمی اهدا می‌شود که در فرهنگی که اغلب از تصاویر خشونت‌آمیز برای سرگرمی و اطلاع‌رسانی استفاده می‌کند، در عین پایبندی به اصل «عدم نمایش خشونت» مخاطب را به‌خوبی جذب کند. این جشنواره سوم تا هشتم فروردین امسال در میشیگان برپا بود و «ناگفته نماند» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی جایزه نه به خشونت این دوره را دریافت کرد.

انیمیشن کوتاه «ناگفته نماند» پیشتر، در بیست و ششمین دوره جشنواره مانسترا، جشنواره بین‌المللی انیمیشن لیسبون در کشور پرتغال روی پرده رفت. جشنواره انیمیشن لیسبون مانسترا رویدادی است که در آن انیمیشن با سایر رسانه‌ها و هنرها پیوند می‌خورد و فضایی را برای تجربه‌گرایی و بحث درباره ایده‌ها، رویکردها و فرم‌های هنری جدید فراهم می‌آورد، جایی که فیلم انیمیشن به جوهره‌ روایت و بیان زیبایی شناسانه تبدیل می‌شود. این جشنواره از ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲ فروردین ۱۴۰۵ بر پا بود.

در ادامه حضور بین‌المللی «ناگفته نماند» در جشنواره بین‌المللی انیمیشن «فست آنچا»، در اسلواکی نمایش داده می‌شود. هدف از برگزاری این جشنواره ارتقای آگاهی درباره فیلم انیمیشن به عنوان یک فرم مستقل هنری و آموزش درباره انواع متعدد انیمیشن و جنبه‌های گوناگون آن است. جشنواره «فست آنچا» از ۹ تا ۱۴ تیر پیش رو برگزار می‌شود.

انیمیشن «ناگفته نماند» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، جایزه بهترین فیلم بخش بین‌الملل بیست و دومین جشنواره اژدهای طلایی انیمیشن و کمیک چین را دریافت کرده است.