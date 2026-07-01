علیرضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری رزمایش ملی نوجوانی همزمان با ایام بدرقه تاریخی رهبر شهید در سراسر کشور و به تبع آن در استان ایلام خبر داد.
وی با بیان اینکه این رزمایش با هدف فعالسازی ظرفیت نوجوانان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی طراحی شده است، اظهار کرد: در این رزمایش تلاش میشود نوجوانان از جایگاه تماشاگر و مخاطب صرف خارج شده و به کنشگران فعال در میدان بدرقه تاریخی رهبر شهید تبدیل شوند.
اسماعیلی افزود: در قالب این طرح، نوجوانان در هستههای محلی در مساجد، مدارس و محلات سازماندهی میشوند و برای هر یک از آنان نقش و مسئولیت مشخصی تعریف خواهد شد. این نوجوانان در ایام بزرگداشت رهبر شهید با شعار «باید برخاست» مجموعهای از کنشهای فرهنگی و اجتماعی را در سطح محلات اجرا میکنند.
مدیر قرارگاه نوجوانی استان ایلام ادامه داد: برگزاری مجالس هیئت و محافل یادبود، برپایی موکبها و ایستگاههای صلواتی، پخش پرچم و نواهای انقلابی و اجرای برنامههای محلی از جمله اقداماتی است که توسط هستههای نوجوانی در سطح شهرها و محلات استان انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: مجموعه این کنشها در نهایت به برگزاری اجتماعات بزرگ نوجوانان در سطح شهرستانها منتهی میشود که زمان و مکان دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد. در این اجتماعات، نوجوانان با حضور گسترده خود پیام خونخواهی امام شهید را فریاد خواهند زد.
اسماعیلی با تأکید بر نقشآفرینی کامل نوجوانان در اجرای این برنامهها گفت: تمامی بخشهای این اجتماعات از جمله اجرای برنامهها، رجزخوانی، اجرا و مدیریت برنامههای شبانه در میادین اصلی شهرها توسط خود نوجوانان طراحی و اجرا خواهد شد.
وی همچنین به بخش رسانهای این رزمایش اشاره کرد و افزود: نوجوانان میتوانند تولیدات رسانهای خود از حال و هوای این ایام را در قالب ویدئو، پادکست، فیلم کوتاه، گزارش تصویری، دلنوشته و متن تهیه و ارسال کنند تا در قالب یک پویش ملی مورد داوری قرار گیرد.
مدیر قرارگاه نوجوانی استان ایلام در پایان خاطرنشان کرد: آثار برگزیده در قالب چالش هنری نوجوان در سطح استانها معرفی شده و به تیمهای برتر جوایزی اهدا خواهد شد.
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