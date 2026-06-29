به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار جهانبخش عطایی اظهار کرد: چندین برنامه در سطح تهران و استان برگزار خواهد شد که مهمترین آن مراسم وداع در تهران در تاریخ ۱۲ و ۱۴ تیرماه، تشییع در روز پانزدهم تیر در میدان آزادی و برنامه تدفین در مشهد مقدس است.
وی افزود: برنامهای که در اردبیل قرار است برگزار شود به دو شیوه خواهد بود در تاریخ ۱۳ و ۱۴ تیر، علاقهمندان با خودروی شخصی بهصورت مردمی و خودجوش در مراسم تشییع در تهران حضور خواهند یافت و این حرکت نشاندهنده عشق و ارادت مردم به شهید والامقام است.
معاون هماهنگکننده سپاه استان اردبیل گفت: برنامه سازمانیافته نیز بر اساس هماهنگی نهادهای دولتی و سپاه حضرت عباس استان اردبیل انجام میشود اتوبوسهایی در سراسر استان آماده هستند و عزیزان میتوانند با مراجعه به پایگاههای ثبتنام، در این سفر معنوی شرکت کنند.
سرهنگ عطایی در پایان تأکید کرد: در تهران، منطقه ۱۷ پاسخگوی تغذیه، اسکان و نیازهای زائران اردبیلی خواهد بود باتوجهبه حجم عظیم عزاداران، توصیه میشود زائران وسایل شخصی و موردنیاز که در اربعین همراه دارند را در این مراسم نیز همراه داشته باشند تا پاسخگویی به نیازها با مشکل مواجه نشود و هماهنگی کامل برقرار باشد.
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