تحقق ۱۰۰ درصدی طرح سنجش نوآموزان در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی روز پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، با اعلام خبر تحقق ۱۰۰ درصدی اجرای طرح سنجش نوآموزان بدو ورود، اظهار کرد: با برنامهریزیهای انجام شده، تمامی ۵۱ هزار نوآموز استان مورد ارزیابی قرار گرفتند تا روند ثبتنام و ورود آنها به مقطع ابتدایی با آمادگی کامل انجام شود.
وی اعلام کرد : تمامی ۵۱ هزار نوآموز واجد شرایط، تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای متنوع این اداره کل برای غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان در فصل تابستان اشاره کرد و گفت: ظرفیتهای بینظیری در سطح استان برای بهرهمندی دانشآموزان فراهم شده است. این زیرساختها شامل ۵۱ کانون فرهنگی و تربیتی، دو اردوگاه دانشآموزی، ۵۲ دارالقرآن، ۴۰ پژوهشسرای دانشآموزی و همچنین ۱۶۸ زمین چمن مصنوعی است که دانشآموزان میتوانند در ایام تابستان از آنها استفاده کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی همچنین از اجرای پویشهای مجازی ویژه مقطع ابتدایی خبر داد و افزود: پویشهای «من میتوانم بخوانم» و «قصه بخوانم» برای دانشآموزان پایههای اول و دوم و پویش «من میتوانم مسئله حل کنم» برای دانشآموزان پایه سوم ابتدایی، با هدف تقویت مهارتهای یادگیری و استمرار آموزش در ایام تعطیلات طراحی و اجرا میشود.
صادقی در ادامه با تأکید بر سیاست عدالت آموزشی در مدارس استان، تصریح کرد: آموزش و پرورش آذربایجان شرقی حتی در دورافتادهترین مناطق نیز تعطیلبردار نیست.
وی افزود: برای تحقق عدالت آموزشی و دسترسی برابر دانشآموزان به معلم، برای ۴۴ مدرسه تکدانشآموز، ۷۴ مدرسه دودانشآموز و بیش از ۴۵۰ مدرسه با تعداد سه تا شش دانشآموز، معلم اختصاص یافته و کلاسهای درس در این مدارس فعال است.
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