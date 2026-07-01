به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عابدین رستمی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه امام جمعه قروه اظهار کرد: مهمترین اصل در مسئولیت امامت جمعه، ارتباط مستقیم، بیواسطه و مستمر با مردم است و اگر این ارتباط تضعیف شود، اثرگذاری این جایگاه نیز کاهش مییابد.
وی افزود: تجربه هفت ساله حضور در قروه نشان داد که امام جمعه باید در متن جامعه باشد؛ شب و روز، ساعت اداری و غیراداری برای این جایگاه معنا ندارد و فاصله گرفتن از مردم، آسیب جدی به نقش اجتماعی آن وارد میکند.
امام جمعه سابق قروه با اشاره به شرایط آغاز مسئولیت خود گفت: اگر دوران امامت جمعه موقت را نیز محاسبه کنیم، حدود ۲۵۶۰ روز در این شهرستان حضور داشتم که همراه با چالشها، اختلافات مدیریتی و مسائل متعدد بود.
حجتالاسلام رستمی با اشاره به همزمانی دوره مسئولیت خود با رخدادهایی همچون شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، دوران کرونا، انتخابات، شهادت آیتالله رئیسی و مسائل امنیتی سالهای اخیر افزود: این تحولات، فضای مدیریتی شهرستان را پیچیدهتر کرده بود.
تعامل با مردم و پرهیز از تنشآفرینی
وی تأکید کرد: فریاد زدن و تنشآفرینی راهحل مشکلات نیست و تعامل، گفتوگو و حضور در میان مردم بهترین مسیر برای حل مسائل اجتماعی و اداری است.
امام جمعه سابق قروه با قدردانی از مجموعههای مختلف شهرستان گفت: حوزههای علمیه، ائمه جمعه، دستگاههای فرهنگی، ادارات خدماترسان، نیروهای نظامی و امنیتی و مجموعههای مردمی در این مسیر همراه و کمککار بودهاند.
حجتالاسلام رستمی در پایان با قدردانی از مردم قروه و مسئولان اظهار کرد: از همه کسانی که در این مسیر همراهی کردند تشکر میکنم و از هرگونه کاستی احتمالی عذرخواهی دارم و امیدوارم مسیر خدمت در آینده با موفقیت ادامه یابد.
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