به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف، با صدور اطلاعیه‌ای از اعمال محدودیت‌های تردد در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵، در این دانشگاه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، با توجه به برگزاری آزمون سراسری کارشناسی‌ارشد در نوبت‌های صبح و عصر روز پنج‌شنبه (۲۵ تیر) و نوبت صبح روز جمعه (۲۶ تیر) در ساختمان ابن‌سینا و تالارهای دانشگاه، به منظور حفظ نظم، امنیت و آرامش داوطلبان، ورود تمامی دانشجویان به محوطه دانشگاه در این دو روز ممنوع اعلام شده است.

برگزاری هرگونه کلاس، همایش، سمینار و فعالیت‌های جانبی در این بازه زمانی ممنوع بوده و مراتب پیش‌تر به دانشکده‌ها و مراکز مختلف دانشگاه ابلاغ شده است.

در موارد خاص، تردد دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری تنها با هماهنگی مستقیم رئیس دانشکده مربوطه با مدیریت حراست دانشگاه امکان‌پذیر خواهد بود.