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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

محدودیت تردد در دانشگاه شریف همزمان با برگزاری آزمون کارشناسی‌ارشد

محدودیت تردد در دانشگاه شریف همزمان با برگزاری آزمون کارشناسی‌ارشد

همزمان با برگزاری آزمون کارشناسی‌ارشد در دانشگاه صنعتی شریف تردد در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵، در این دانشگاه محدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف، با صدور اطلاعیه‌ای از اعمال محدودیت‌های تردد در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵، در این دانشگاه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، با توجه به برگزاری آزمون سراسری کارشناسی‌ارشد در نوبت‌های صبح و عصر روز پنج‌شنبه (۲۵ تیر) و نوبت صبح روز جمعه (۲۶ تیر) در ساختمان ابن‌سینا و تالارهای دانشگاه، به منظور حفظ نظم، امنیت و آرامش داوطلبان، ورود تمامی دانشجویان به محوطه دانشگاه در این دو روز ممنوع اعلام شده است.

برگزاری هرگونه کلاس، همایش، سمینار و فعالیت‌های جانبی در این بازه زمانی ممنوع بوده و مراتب پیش‌تر به دانشکده‌ها و مراکز مختلف دانشگاه ابلاغ شده است.

در موارد خاص، تردد دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری تنها با هماهنگی مستقیم رئیس دانشکده مربوطه با مدیریت حراست دانشگاه امکان‌پذیر خواهد بود.

کد مطلب 6876433
زهرا سیفی

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