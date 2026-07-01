پدر اینترنت بازنشسته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، وینتون سرف در جریان سخنرانی خود از طریق ارتباط ویدئویی در کنفرانس «اوپن فرانتیر» (Open Frontier) که به میزبانی مؤسسه Laude برگزار شد، از سوی دیو پترسون، استاد دانشگاه کالیفرنیا، برکلی که بیشتر به‌خاطر مشارکت در توسعه معماری پردازنده‌های RISC شناخته می‌شود، مورد تقدیر قرار گرفت.

پترسون گفت: وینت بیش از ۲۰ سال در گوگل فعالیت می کند و یک هفته دیگر بازنشسته می شود. تصور می کنم باید او را برای یک حرفه تقریبا خوب تشویق کنیم.

سرف ۸۳ ساله و رابرت کان به عنوان معماران پروتکل های شبکه که به اینترنت امروزی تبدیل شد، شناخته می شوند. فعالیت‌های وینتون سرف درزمینه توسعه و گسترش پروتکل TCP/IP یا مجموعه قوانین پایه‌ای که به شبکه‌های مختلف رایانه‌ای امکان می‌دهد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و برای او افتخارات فراوانی از جمله چندین دکترای افتخاری، مدال آزادی ریاست‌جمهوری آمریکا، جایزه تورینگ و جوایز معتبر دیگری را به ارمغان آورده است.

سرف از سال ۲۰۰۵ به عنوان نائب رئیس و مروج ارشد اینترنت در گوگل فعالیت می کند.