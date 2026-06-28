به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت این کشور همچنین اختیارات جمع‌آوری اطلاعات نهاد ناظر بر اینترنت خود، یعنی کمیسرeSafety را تقویت خواهد کرد و به این نهاد اجازه می‌دهد شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را مجبور کند شواهدی از اقدامات خود برای جلوگیری از ایجاد حساب کاربری برای افراد زیر ۱۶ سال ارائه دهند.

براساس تغییرات جدید قانون، حداکثر مجازات برای شکست سیستماتیک در حفظ ممنوعیت از ۴۹.۵ به ۹۹ میلیون دلار استرالیایی معادل ۶۸ میلیون دلار آمریکایی افزایش می یابد. علاوه بر آن دولت استرالیا دوباره تاکید کردeSafety مشغول بررسی عدم پیروی پنج پلتفرم بزرگ یعنی اینستاگرام، فیس بوک، یوتیوب، اسنپ چت و تیک تاک است.

ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۶ سال اکنون شش ماه است که اجرا می شود و بسیاری از کشورها به دقت این روند را زیر نظر دارند. آنها به دلیل نگرانی ها درباره تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت ذهنی و روحی جوانان قصد دارند از این روند تقلید کنند. انگلیس در ماه جاری میلادی از تصمیم خود برای محدودیت های بیشتر که شامل پلتفرم های بازی رایانه ای و پخش زنده می شود، خبر داد.

«آنتونی آلبانز» در بیانیه ای اعلام کرد: من از تغییر در گفتمان ها و تصمیمات جهانی که از زمان ارائه قانون حداقل سن برای استفاده از پلتفرم های اجتماعی اعلام شده، دلگرم شده ام اما واضح است که شرکت های بزرگ فناوری اقدامات کافی برای پیروی از قانون انجام نمی دهند. هنوز بسیاری از کودکان در شبکه های اجتماعی حضور دارند.

دربیانیه ذکر شده از زمان اجرای ممنوعیت بیش از پنج میلیون حساب کاربری متعلق به افراد زیر ۱۶ سال غیر فعال یا محدود شده است.

اما تحقیقات متعددی نشان داده مکانیسم های احراز سن مانند سلفی گرفتن که توسط شرکت های فناوری انجام می شود، به آسانی قابل دور زدن است و در بسیاری از موارد از کودکان نمی خواهد سن خود را احراز کنند.

طبق تحقیقی که در مجله پزشکی انگلیس منتشر و ۴۰۸ نوجوان بررسی شد، ۸۵ درصد از استرالیایی‌های ۱۲ تا ۱۵ ساله هنوز سه ماه پس از اعمال ممنوعیت از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند. همچنین دو سوم از کاربران زیر سن قانونی با اعلام سن بالای ۱۶ سال یا ارسال سلفی که پلتفرم آن را بالای ۱۶ سال پذیرفته بود، آنلاین ماندند.