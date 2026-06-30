مجلس آمریکا لایحه ایمنی آنلاین کودکان و نوجوانان را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این قانون می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف با مجلس سنا شود؛ جایی که قانون‌گذاران از استانداردهای سختگیرانه‌تری برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین حمایت می‌کنند. در پی افزایش انتقادها از شبکه‌های اجتماعی، کنگره آمریکا توجه بیشتری به پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان نشان داده است.

مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، قانون «ایمنی دیجیتال کودکان و اینترنت» را تصویب کرد. این قانون شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کند ابزارهایی برای محدود کردن قابلیت‌های اعتیادآور برای کودکان ارائه دهند و سیاست‌هایی را برای محافظت از آن‌ها در برابر آسیب‌هایی از جمله سوءاستفاده جنسی اجرا کنند.

این لایحه نخستین اقدام مجلس نمایندگان برای قانون‌گذاری در حوزه ایمنی کودکان در فضای آنلاین از زمان تصویب قانون «ایمنی آنلاین کودکان» در مجلس سنا در سال ۲۰۲۴ به شمار می‌رود. لایحه سنا مسئولیت مراقبت از کاربران کم‌سن‌وسال را بر عهده شبکه‌های اجتماعی قرار می‌دهد.

«مارشا بلک بورن» سناتور جمهوری‌خواه ایالت تنسی، در حال مذاکره با کاخ سفید برای جلب حمایت از بسته‌ای قانونی است که این لایحه نیز بخشی از آن محسوب می‌شود.