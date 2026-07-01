از انهدام باند جعل خودرو تا دستگیری زورگیران + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس تهران بزرگ در ادامه اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی، از دستگیری سارقان، زورگیران، آدمربا و اعضای باند جعل اسناد خودرو و موتورسیکلت در چندین عملیات جداگانه خبر داد.
دستگیری دو سارق موبایل پس از تعقیب و گریز
عوامل گشت موتوری پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران در جریان گشتزنی به دو راکب موتورسیکلت که پس از سرقت تلفن همراه در حال فرار بودند، مشکوک شدند.
مأموران پس از تعقیب متهمان و بیتوجهی آنان به دستور ایست، با رعایت ضوابط قانونی اقدام به تیراندازی هوایی کردند. در نهایت دو متهم در محدوده اتوبان محلاتی زمینگیر و دستگیر شدند.
هر دو متهم از ناحیه پا مجروح و برای درمان به مرکز درمانی منتقل شدند. در بازرسی از آنان دو قبضه سلاح سرد کشف شد. همچنین بررسیها نشان داد متهمان دارای سوابق مرتبط با سرقتهای سریالی موبایل هستند و به ارتکاب سرقت نیز اعتراف کردهاند.
انهدام باند فروش خودرو و موتورسیکلت با مدارک جعلی
سرهنگ کارآگاه امین بیرانوند، فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از انهدام باند فروش خودرو و موتورسیکلت با مدارک جعلی و دستگیری سه عضو این شبکه خبر داد.
به گفته وی، متهمان با جعل اسناد، تغییر پلاک و تغییر ارکان هویتی خودروها و موتورسیکلتها اقدام به فروش وسایل نقلیه فاقد اصالت میکردند.
در جریان تحقیقات، یکی از متهمان هنگام فروش یک دستگاه موتورسیکلت بنلی ۳۰۰ با اسناد جعلی دستگیر شد و در ادامه سایر اعضای باند نیز بازداشت شدند.
در این پرونده تاکنون ۲۰ مالباخته شناسایی شدهاند و دو دستگاه موتورسیکلت بنلی، یک دستگاه موتورسیکلت طرح آیروکس، یک دستگاه موتورسیکلت سوزوکی ۱۰۰۰، یک دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس فاقد پلاک و شماره شاسی و یک دستگاه خودروی اسپورتیج، در مجموع به ارزش تقریبی ۱۲۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شده است.
آزادی زن ربودهشده و دستگیری آدمربا
سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی، از کشف پرونده آدمربایی و آزادی یک زن ۳۴ ساله خبر داد.
بر اساس اعلام پلیس، این زن دهم خردادماه از شهرستان شال ربوده شده بود و آدمربایان پس از دریافت ۱۵۰ میلیون تومان وجه نقد نیز از آزادی وی خودداری کرده بودند.
کارآگاهان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند. زن ربودهشده نیز سالم از محل نگهداری آزاد شد.
متهم انگیزه خود را اختلافات خانوادگی، قومی و قبیلهای و انتقامجویی عنوان کرده است.
پایان سرقتهای سریالی با ترفند «تست فنی»
سرهنگ مسعود محمدی گلپسند، معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی، از دستگیری سارقی خبر داد که با درج درخواست خرید موتورسیکلت در سایتهای اینترنتی و به بهانه تست فنی، موتورسیکلت فروشندگان را سرقت میکرد.
این متهم پس از شناسایی در جنوب تهران دستگیر شد و در بازجوییها به چندین فقره سرقت موتورسیکلت با این شیوه اعتراف کرد.
پلیس از شهروندان خواست هنگام تست وسایل نقلیه، وسیله را بدون حضور خود در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.
پایان فرار زورگیر پارک پلیس با شلیک قانونی مأموران
سرهنگ صادق ضرونی، سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری یک زورگیر در محدوده پارک پلیس خبر داد.
متهم پس از سرقت تلفن همراه و ساعت یک شهروند دستگیر شد اما هنگام انتقال، با وجود دستبند اقدام به فرار کرد.
پس از بیتوجهی به اخطارهای پلیس و شلیک هوایی، مأموران مطابق قانون بهکارگیری سلاح، یک تیر به پای متهم شلیک کردند و وی مجدداً دستگیر شد.
بررسی سوابق نشان داد این فرد دارای سابقه قتل و نزاع دستهجمعی است.
دستگیری سارقان موتورسیکلت سرقتی در مشیریه
سرهنگ رسول بهرامی، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری دو سارق موتورسیکلت سرقتی در محدوده مشیریه خبر داد.
مأموران کلانتری ۱۶۹ مشیریه پس از استعلام مشخصات یک موتورسیکلت دریافتند وسیله سرقتی است. راکبان با مشاهده پلیس متواری شدند اما پس از تعقیب و گریز دستگیر شدند.
از متهمان یک قبضه قیچی مخصوص بریدن قفل، افشانه گاز اشکآور و یک قبضه چاقو کشف شد و موتورسیکلت سرقتی نیز توقیف شد.
دستگیری سارق حرفهای موتورسیکلت در مرکز تهران
سرهنگ کیانوش نظری، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری یک سارق حرفهای موتورسیکلت در محدوده کلانتری ۱۰۷ فلسطین خبر داد. مأموران پس از بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته، متهم را هنگام سرقت یک دستگاه موتورسیکلت شناسایی و پس از تعقیب و گریز دستگیر کردند.
در بازرسی از وی ابزار سرقت کشف شد و متهم به سه فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کرد. وی پس از تشکیل پرونده با قرار قضایی روانه زندان شد.
ناکامی سارق سابقهدار لوازم خودرو در جنتآباد
سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری یک سارق حرفهای لوازم و محتویات خودرو در محدوده جنتآباد خبر داد.
مأموران کلانتری ۱۳۸ جنتآباد حین گشتزنی مشاهده کردند متهم در حال باز کردن چرخ عقب یک دستگاه خودروی سمند است و پیش از تکمیل سرقت وی را دستگیر کردند. در بازرسی از خودروی متهم ابزار حرفهای سرقت کشف شد. بررسی سوابق نیز نشان داد وی از سارقان سابقهدار است.
متهم در تحقیقات پلیسی به ۱۵ فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو اعتراف کرده و تحقیقات برای شناسایی سایر جرائم احتمالی ادامه دارد.
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