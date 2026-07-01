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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

قالیباف خطاب به تیم ملی فوتبال:

جنگیدید و اراده و همدلی ایرانی را به نمایش گذاشتید

جنگیدید و اراده و همدلی ایرانی را به نمایش گذاشتید

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت تلاش های تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی ۲۰۲۶تاکید کرد: در شرایطی که فشارهای همه جانبه بر دوش شما بود، با تمام توان جنگیدید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت تلاش های تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی ۲۰۲۶ و ورود آن ها به کشور در روز جاری تاکید کرد: در شرایطی که فشارهای همه جانبه بر دوش شما بود، با تمام توان جنگیدید و اراده، همدلی و روحیه‌ ستودنی ایرانی را به نمایش گذاشتید.

متن پیام به این شرح است؛

فرزندان غیور ایران‌زمین در تیم ملی فوتبال ایران

سلام و درود و خداقوت به شما که با غیرت، شجاعت و تعصب ملی، در حالی که سوگوار محرم حسینی و داغدار رهبر شهید انقلاب و هم‌وطنان مان بودید، در میدان بزرگ جام جهانی از نام ایران دفاع کردید و سرود ملی کشورمان را در گوش جهان خوانده و پرچم پرافتخار ایران را به نمایش گذاشتید.

در شرایطی که فشارهای همه جانبه بر دوش شما بود، با تمام توان جنگیدید و اراده، همدلی و روحیه‌ ستودنی ایرانی را به نمایش گذاشتید.

از تلاش‌های ارزشمند شما، کادر فنی و همه دست‌اندرکاران تیم ملی صمیمانه قدردانی می‌کنم و سربلندی روزافزون تان را از خداوند متعال خواستارم. با افتخار به خانه برگردید.

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 6876518
محسن صمیمی

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