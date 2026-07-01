جنگیدید و اراده و همدلی ایرانی را به نمایش گذاشتید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت تلاش های تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی ۲۰۲۶ و ورود آن ها به کشور در روز جاری تاکید کرد: در شرایطی که فشارهای همه جانبه بر دوش شما بود، با تمام توان جنگیدید و اراده، همدلی و روحیه‌ ستودنی ایرانی را به نمایش گذاشتید.



متن پیام به این شرح است؛



فرزندان غیور ایران‌زمین در تیم ملی فوتبال ایران



سلام و درود و خداقوت به شما که با غیرت، شجاعت و تعصب ملی، در حالی که سوگوار محرم حسینی و داغدار رهبر شهید انقلاب و هم‌وطنان مان بودید، در میدان بزرگ جام جهانی از نام ایران دفاع کردید و سرود ملی کشورمان را در گوش جهان خوانده و پرچم پرافتخار ایران را به نمایش گذاشتید.



در شرایطی که فشارهای همه جانبه بر دوش شما بود، با تمام توان جنگیدید و اراده، همدلی و روحیه‌ ستودنی ایرانی را به نمایش گذاشتید.



از تلاش‌های ارزشمند شما، کادر فنی و همه دست‌اندرکاران تیم ملی صمیمانه قدردانی می‌کنم و سربلندی روزافزون تان را از خداوند متعال خواستارم. با افتخار به خانه برگردید.



محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی