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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

عملیات آسفالت معابر دهستان دریسیه بخش دارخوین شادگان آغاز شد

عملیات آسفالت معابر دهستان دریسیه بخش دارخوین شادگان آغاز شد

شادگان ـ نماینده مردم شادگان از آغاز عملیات آسفالت معابر دهستان دریسیه بخش دارخوین شادگان خبرداد.

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های عمرانی و تسهیل در تردد روستاییان، عملیات اجرایی قیرپاشی و آسفالت معابر اصلی و فرعی دهستان دریسیه از توابع بخش دارخوین آغاز شد.

وی افزود: این پروژه با مشارکت دهیاری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شادگان به مساحت ۱۰ هزار مترمربع در حال اجراست و هدف از آن، بهسازی معابر، افزایش ایمنی تردد و رفع مشکلات دیرینه در مسیرهای ارتباطی این دهستان است.

نماینده مردم شادگان ادامه داد: اجرای این طرح نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، تسهیل تردد و بهبود سیمای روستاها دارد.

خنفری در پایان این اقدام را گامی در راستای خدمت به اهالی ساکن در روستاهای دهستان دریسیه بخش دارخوین شادگان عنوان کرد و گفت: طرح بهسازی معابر روستایی و رسیدگی به مناطق محروم به منظور بهره مندی روستاییان از زیر ساخت مناسب ادامه دارد.

کد مطلب 6876523

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