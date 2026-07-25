حمیدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای گسترده طرح‌های بهسازی و آسفالت معابر روستایی در شهرستان شاهرود خبر داد و اظهار کرد: طی دو سال اخیر بیش از ۱۵۰ هزار مترمربع از معابر خاکی روستاهای این شهرستان با مشارکت دهیاری‌ها بهسازی و آسفالت شده است.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همواره توسعه متوازن و توجه ویژه به مناطق محروم و کمتر برخوردار را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است، افزود: این اقدامات نقش مهم در توسعه زیرساخت‌های روستایی و ارتقای سطح خدمات به ساکنان این مناطق داشته است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان سمنان ادامه داد: اجرای طرح‌های عمرانی در روستاها علاوه بر افزایش رضایتمندی مردم، زمینه بهبود شرایط تردد، کاهش مشکلات ناشی از معابر خاکی، ارتقای ایمنی، تسهیل دسترسی به خدمات عمومی و افزایش کیفیت زندگی روستاییان را فراهم کرده است.

همتی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این نهاد، اجرای طرح‌های بهسازی محیط روستاها با مشارکت دهیاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های محلی است که این رویکرد موجب تسریع در اجرای پروژه‌ها و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از طرح‌های عمرانی شده است.

وی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ افزود: در این سال عملیات بهسازی و آسفالت معابر ۱۵ روستای شهرستان شاهرود در مجموع به مساحت ۸۳ هزار مترمربع اجرا شد که برای انجام این پروژه‌ها بیش از ۶۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان سمنان خاطر نشان کرد: این اقدامات موجب ارتقای وضعیت معابر روستایی، کاهش گرد و غبار، افزایش رفاه عمومی و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای تردد خودروها و ماشین‌آلات خدماتی و امدادی شده و رضایت ساکنان روستاها را به همراه داشته است.

همتی همچنین از تداوم اجرای این طرح‌ها در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵ نیز عملیات آسفالت معابر روستاهای احمدآباد، خیج، دهملا، دیزج، طرود، فرینو بالا، قلعه محمدآقا، قلعه‌نو خرقان، گلستان، گیور، میقان، قلعه حاجی و جیلان با حجم ۶۷ هزار مترمربع در دستور کار قرار گرفت.

وی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های روستایی از عوامل مهم در ماندگاری جمعیت در روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهرها محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن می‌کوشد روند را با همکاری دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ادامه دهد.