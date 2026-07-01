به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام پلیس راه، محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته از ظهر امروز چهارشنبه ۱۰ تیر در محورهای مواصلاتی مازندران آغاز شده و تا صبح شنبه ۱۳ تیر ادامه خواهد داشت.

طبق این اطلاعیه، تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز تا ساعت ۶ صبح روز شنبه در محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و مسیرهای بالعکس ممنوع است. این محدودیت شامل موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی در حال انجام مأموریت نمی‌شود.

در محور کرج-چالوس نیز تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان ممنوع بوده و در صورت افزایش حجم ترافیک طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و دوشنبه، محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه با تشخیص پلیس راه اجرا خواهد شد.

همچنین تردد تمامی وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز جمعه ۱۲ تیر تا ساعت ۷ صبح دوشنبه ۱۵ تیر در مسیر جنوب به شمال محور چالوس ممنوع اعلام شده است. در این مدت، تردد ساکنان محلی تا محدوده پل زنگوله مجاز خواهد بود، اما خودروهای عازم چالوس از میدان امیرکبیر اجازه ورود به محور را نخواهند داشت.

در محور هراز نیز تردد تریلرها همچنان ممنوع است و کامیون‌ها و کامیونت‌ها، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، در بازه‌های زمانی اعلام‌شده اجازه تردد نخواهند داشت. همچنین در صورت افزایش ترافیک، محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال می‌شود.

پلیس راه اعلام کرد در محور تهران-فیروزکوه-قائمشهر نیز در صورت افزایش حجم ترافیک، تردد انواع تریلر به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای جمعه و دوشنبه ممنوع خواهد بود.

پلیس راه از رانندگان خواست پیش از سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، زمان سفر خود را با محدودیت‌های اعلام‌شده هماهنگ کنند.