نوری: به‌ جز دوشنبه هیچ تعطیلی در خراسان شمالی نداریم

بهمن نوری در گفتوگو با خبرنگار مهر ، با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات به زائران مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: بهجز روز دوشنبه که تعطیلی سراسری اعلام شده است، در سایر روزهای هفته، هیچگونه تعطیلی در استان وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به نقش کلیدی استانهای خراسان شمالی و جنوبی به عنوان استانهای معین در حمایت از خراسان رضوی، افزود: ما موظف هستیم با فراهم کردن بسترهای مناسب و ارائه خدمات شایسته، حق میزبانی از زائرانی را که برای بدرقه رهبر شهید حضور یافتهاند، ادا کنیم؛ از این رو، تمامی ظرفیتها برای خدمترسانی به مردم بسیج می شوند.
استاندار خراسان شمالی در پایان با تأکید بر ضرورت حضور نیروهای انسانی در بخشهای خدماتی، از مدیران خواست تا در صورت نیاز به حضور کارکنان بر اساس فراخوانها، همکاری لازم را جهت تسهیل حضور پرسنل در انجام وظایف و شرکت در مراسم صورت دهند.
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