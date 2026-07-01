  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

نوری: به‌ جز دوشنبه هیچ تعطیلی در خراسان شمالی نداریم

نوری: به‌ جز دوشنبه هیچ تعطیلی در خراسان شمالی نداریم

بجنورد- استاندار خراسان شمالی با تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی به زائران اعلام کرد که به‌جز روز دوشنبه، هیچ‌گونه تعطیلی در استان اعمال نخواهد شد.

بهمن نوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ، با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات به زائران مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: به‌جز روز دوشنبه که تعطیلی سراسری اعلام شده است، در سایر روزهای هفته، هیچ‌گونه تعطیلی در استان وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به نقش کلیدی استان‌های خراسان شمالی و جنوبی به عنوان استان‌های معین در حمایت از خراسان رضوی، افزود: ما موظف هستیم با فراهم کردن بسترهای مناسب و ارائه خدمات شایسته، حق میزبانی از زائرانی را که برای بدرقه رهبر شهید حضور یافته‌اند، ادا کنیم؛ از این رو، تمامی ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی به مردم بسیج می شوند.

استاندار خراسان شمالی در پایان با تأکید بر ضرورت حضور نیروهای انسانی در بخش‌های خدماتی، از مدیران خواست تا در صورت نیاز به حضور کارکنان بر اساس فراخوان‌ها، همکاری لازم را جهت تسهیل حضور پرسنل در انجام وظایف و شرکت در مراسم صورت دهند.

کد مطلب 6876640

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها