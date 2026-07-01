به گزارش خبرنگار مهر، مصیب شهریاری، ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مجتمع خدماتی رفاهی کریم در محور دلفارد گفت: هم زمان با افزایش تردد کاربران جادهای و عزادارانی که از محورهای جنوب کرمان به سمت مقصد و محل برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید عزیمت میکنند، نظارت بر عملکرد مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی با حساسیت بیشتری در حال انجام است.
وی افزود: در این بازدید، وضعیت خدماتی، رفاهی و بهداشتی مجتمع مورد ارزیابی قرار گرفت و بر استمرار ارائه خدمات مطلوب و حفظ کیفیت خدمترسانی به کاربران جادهای، بهویژه در روزهای پیشرو، تأکید شد.
شهریاری، ادامه داد: مجتمعهای خدماتی رفاهی از مراکز مهم خدمترسانی در سفرهای جادهای به شمار میروند و ضروری است بهرهبرداران این مجتمعها با توجه به افزایش حجم سفرها، بیش از پیش نسبت به حفظ کیفیت خدمات، رعایت الزامات بهداشتی و فراهم بودن امکانات رفاهی اهتمام داشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب استان کرمان تصریح کرد: بازدیدها و ارزیابیهای میدانی از مجتمعهای خدماتی رفاهی در محورهای مواصلاتی جنوب کرمان در این ایام با دقت بیشتری انجام میشود تا عزادارانی که برای حضور در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در سفر هستند، در طول مسیر از خدمات مناسب بهرهمند شوند.
شهریاری، تأکید کرد: ارتقای کیفیت خدمات در مجتمعهای خدماتی رفاهی و رسیدگی مستمر به وضعیت خدمترسانی، از اولویتهای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب استان کرمان در ایام افزایش سفرهای جادهای است.
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