شهرداری کرمان آماده برگزاری باشکوه مراسم بدرقه آقای شهید ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن تویسرکانی، ظهر چهارشنبه در نشست کمیته «بدرقه آقای شهید ایران»، با تأکید بر اهمیت و جایگاه جهانی این مراسم گفت: شهرداری کرمان تمام توان خود را برای برگزاری باشکوهترین مراسم بدرقه قائد شهید در شهرهای کرمان، تهران و مشهد به کار خواهد گرفت.
وی با اشاره به برگزاری این نشست جهت بررسی وظایف محوله، افزود: شهر کرمان به عنوان پایگاه مقاومت اسلام، باید در این مراسم تاریخی نقشآفرینی ویژهای داشته باشد و ما برای خدمترسانی در این مسیر کاملاً آماده هستیم.
تویسرکانی، همچنین از برنامهریزی برای برپایی «موکب ماهان» جهت پذیرایی از هموطنان عزیز از سایر شهرها و استانها خبر داد.
اعزام تجهیزات و نیروی انسانی به تهران و مشهد
در ادامه این نشست، جزئیات برنامههای عملیاتی شهرداری کرمان تشریح شد.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، بیش از ۲۰۰ نیروی کارگر به همراه ماشینآلات سنگین، تجهیزات آتشنشانی، تانکرها و اتوبوسهای خدماتی از سوی شهرداری کرمان به مناطق ۱۲ و ۱۳ تهران اعزام خواهند شد؛ چرا که شهرداری کرمان به عنوان نهاد معین برای این مناطق تعیین شده است.
همچنین آمادگی برای اعزام نیرو و تجهیزات به شهر مشهد در صورت نیاز، در دستور کار قرار گرفته است.
فضاسازی شهری و برپایی پرچمها
علاوه بر خدمات میدانی، برنامههای فرهنگی و فضاسازی نیز از دیگر محورهای فعالیت شهرداری کرمان است که از جمله این اقدامات میتوان به فضاسازی گسترده در سطح شهر کرمان و به احتزاز درآوردن همزمان ۹ ابرپرچم در نقاط مختلف شهر اشاره کرد.
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