آغاز مراسم بدرقه آقای شهید در کرمان از ۱۳ تیر؛ تأکید بر مشارکت مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان جلالی، پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبیین برنامه‌های پیش‌بینی شده، اظهار داشت: برنامه‌های مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، از روز شنبه ۱۳ تیرماه در سراسر استان کرمان آغاز می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مردم صاحبان اصلی مراسم بدرقه و تشییع هستند، افزود: تمامی فعالیت‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت مساجد، شوراهای محلات، خیران و گروه‌های مردمی طراحی شده و کمیته‌های تخصصی شامل پشتیبانی، حمل‌ونقل، رسانه، اسکان، امنیت، بهداشت و درمان و خدمات‌رسانی، وظیفه اجرای این برنامه‌ها را بر عهده دارند.

افزایش ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل برای سفر مستقل زائران

جلالی، با اشاره به اتخاذ سیاست «عدم اعزام متمرکز زائران»، تصریح کرد: به‌ منظور تسهیل در حضور مردم، ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی در بخش‌های زمینی، ریلی و هوایی افزایش یافته است.

وی افزود: تعداد ۳ هزار ظرفیت جدید در مسیر ریلی کرمان-تهران و ۲ هزار ظرفیت در مسیر کرمان- مشهد ایجاد شده و تعداد پروازها در این مسیرها نیز افزایش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین مراکز معاینه فنی در سراسر استان کرمان در روزهای تعطیل فعال بوده و طرح ارتقای ایمنی ناوگان و مدیریت ترافیک نیز اجرا می‌شود.

وی به مردم توصیه کرد برای سفرهای گروهی صرفاً از شرکت‌های حمل‌ونقل دارای مجوز قانونی استفاده کنند.

برنامه‌های اجرایی و زیرساخت‌های اسکان

دبیر ستاد بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی در کرمان درباره جزئیات مراسم در مرکز استان کرمان گفت: آیین‌های بدرقه، صبح‌ها در حسینیه ثارالله، عصرها در گلزار شهدا و شب‌ها در میادین اصلی شهر برگزار خواهد شد و همچنین شعار محوری «باید برخاست» به عنوان نماد رسمی مراسم انتخاب شده است.

وی از پیش‌بینی زیرساخت‌های اسکان و پذیرایی زائران خبر داد و افزود: ثبت‌نام متقاضیان اسکان از طریق سامانه‌ای که متعاقباً معرفی می‌شود، انجام خواهد شد و داوطلبان برپایی موکب نیز باید درخواست خود را به ستاد عتبات کرمان ارائه دهند.

تمهیدات امنیتی و امدادی

جلالی، با اشاره به تأمین امنیت مراسم خاطرنشان کرد: کمیته ویژه امنیتی و حفاظتی با حضور دستگاه‌های اطلاعاتی و شورای تأمین شهرستان‌ها برای رصد مستمر وضعیت تشکیل شده است و علاوه بر این، نیروهای امدادی، هلال‌احمر، مجتمع‌های خدمات رفاهی و جایگاه‌های سوخت در سراسر استان کرمان به صورت ۲۴ ساعته برای خدمت‌رسانی به زائران در «اتاق وضعیت» مستقر خواهند بود.

فعال‌سازی نرم‌افزار «مرد میدان»

در ادامه این نشست، سخنگوی ستاد بدرقه آقای شهید ایران در استان کرمان، از فعال‌سازی نرم‌افزار «مرد میدان» خبر داد.

احمد مرادی زاده، گفت: تمامی خدمات مرتبط با اسکان، تغذیه، ثبت‌نام، اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و گزارش آمار روزانه زائران از طریق این اپلیکیشن در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر نقش کلیدی رسانه‌ها در بازتاب این رویداد، افزود: نشست‌های خبری به‌صورت روزانه برگزار خواهد شد و همچنین رسانه‌ها می‌توانند جهت پیگیری مشکلات یا کاستی‌های احتمالی، از طریق کانال‌های ارتباطی ستاد با ما در تماس باشند.