مصطفی فاطمی در حاشیه بازدید از اتاق وضعیت و مرکز هماهنگی گروههای جهادی سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسئولیت این وزارتخانه در کمیته اسکان مراسم تشییع، اظهار کرد: با توجه به تمرکز حضور زائران در استان خراسان رضوی، مشارکت مردم و فعالیت گروههای جهادی برای تأمین و ساماندهی اسکان، نقش تعیینکنندهای در مدیریت این رویداد دارد.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بیان کرد: امروز از روند فعالیت گروههای جهادی در حوزه اسکان بازدید داشتیم. مسئولیت کمیته اسکان در این مراسم بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار گرفته است.
وی افزود: این مراسم در سه استان تهران، قم و خراسان رضوی برگزار میشود، اما با توجه به اینکه بیشترین حجم حضور شرکتکنندگان و زائران مربوط به استان خراسان رضوی است، تمرکز اصلی برنامهریزیها نیز بر این استان قرار دارد.
فاطمی با بیان اینکه برآورد تعداد زائران باید با ظرفیتهای اقامتی استان متناسب باشد، گفت: زیرساختهای اقامتی موجود در خراسان رضوی به صورت طبیعی ممکن است به تنهایی پاسخگوی اسکان همه افراد نباشد؛ از این رو استفاده از ظرفیتهای مردمی و مشارکت عمومی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: گروههای جهادی که امروز در حوزه اسکان فعالیت میکنند، با هدف ساماندهی اسکان زائران و جلب مشارکت مردم وارد میدان شدهاند و نقش مؤثری در مدیریت این بخش ایفا میکنند.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرحهایی که برای بهرهگیری از ظرفیت مردم آغاز شده است، امیدواریم بتوانیم بخش قابل توجهی از نیاز اسکان زائران را با مشارکت مردمی تأمین و مدیریت کنیم.
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