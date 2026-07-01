به گزارش خبرنگار مهر، عزتاله سلیمانی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی که با حضور امام جمعه و اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه آخرین برنامهریزیها و هماهنگیهای لازم برای حضور مردم و خدمترسانی به عزاداران و زائران انجام و وظایف اعضای ستاد و کمیتههای تعیینشده تبیین شد.
فرماندار میانجلگه با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل همه دستگاهها گفت: تمامی ظرفیتهای شهرستان باید برای استقبال و خدمترسانی شایسته به عزاداران رهبر شهید انقلاب اسلامی به کار گرفته شود و دستگاههای مسئول با هماهنگی کامل نسبت به اجرای مأموریتهای محوله اقدام کنند.
وی با اشاره به پیشبینی موکبهای خدمترسانی افزود: یک موکب در محور نیشابور ـ میانجلگه ـ سبزوار و سه موکب در مشهد برای پذیرایی و خدمترسانی به زائران و عزاداران پیشبینی شده است و لازم است آمادگی لازم برای ارائه خدمات مطلوب در این مواکب انجام شود.
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