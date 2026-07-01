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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

استقرار ۴ موکب خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر در میان‌جلگه

استقرار ۴ موکب خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر در میان‌جلگه

مشهد- فرماندار میان‌جلگه از پیش‌بینی استقرار چهار موکب خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌اله سلیمانی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی که با حضور امام جمعه و اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه آخرین برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم برای حضور مردم و خدمت‌رسانی به عزاداران و زائران انجام و وظایف اعضای ستاد و کمیته‌های تعیین‌شده تبیین شد.

فرماندار میان‌جلگه با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل همه دستگاه‌ها گفت: تمامی ظرفیت‌های شهرستان باید برای استقبال و خدمت‌رسانی شایسته به عزاداران رهبر شهید انقلاب اسلامی به کار گرفته شود و دستگاه‌های مسئول با هماهنگی کامل نسبت به اجرای مأموریت‌های محوله اقدام کنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی موکب‌های خدمت‌رسانی افزود: یک موکب در محور نیشابور ـ میان‌جلگه ـ سبزوار و سه موکب در مشهد برای پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران پیش‌بینی شده است و لازم است آمادگی لازم برای ارائه خدمات مطلوب در این مواکب انجام شود.

کد مطلب 6876422

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