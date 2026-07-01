اجرای پویش‌ «نذر آب» در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، الهه صمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای گسترده و پویشهای خدماتی خواهران بسیجی برای تسهیل حضور زائران در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید در استان خراسان رضوی اظهار کرد: پویشهای «چادرهای مقاومت»، «نذر آب» و «هر خانه ۵ پرس غذا» برای خدمت به زائران در مشهد اجرا می شود.
مسئول بسیج سازندگی جامعه زنان سپاه امام رضا(ع) با اشاره به تصمیم بسیج برای استفاده از ظرفیتهای مجموعه خواهران در این مراسم بزرگ، ابراز کرد: چندین پویش هدفمند در این راستا برنامهریزی شده است.
وی گفت: نخستین پویش با عنوان «چادرهای مقاومت» خواهد بود که با شعار تبدیل چادر مشکی به پرچمهای سیاه یا لثارات الحسین توسط گروههای جهادی خواهران در سطح شهر مشهد و تمامی شهرستانهای استان خراسان رضوی اجرا میشود که هدف آن خونخواهی برای شهید است.
صمدی در ادامه با اشاره به ملاحظات اقلیمی و گرمای هوا در ماه تیرماه، از اجرای پویش دوم با عنوان «نذر آب» خبر داد و گفت: با توجه به جمعیت پیشبینی شده برای مراسم، اولویت نخست ما تأمین آب زائران است که در این راستا از ظرفیت محافل خانگی و روضههای خانگی برای تأمین تانکرها و آب آشامیدنی استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم میزبان خوبی برای زائران باشیم.
مسئول بسیج سازندگی جامعه زنان سپاه امام رضا(ع) همچنین با اشاره به اجرای پویش سوم با عنوان «هر خانه، ۵ پرس غذا»، افزود: این پویش که مختص شهر مشهد است، توسط پایگاهها و حوزه های مقاومت بسیج خواهران سازماندهی میشود تا از طریق ظرفیتهای مردمی، خدمات تغذیهای چون نهار و شام به زائران ارائه شود. هدف ما از این طرح، مردمی کردن خدمات و استفاده از ظرفیتهای خانگی برای پوشش جمعیت گسترده زائران است.
وی با اشاره به برنامههای اسکان و امدادی تصریح کرد: برای خانوادههایی که قصد حضور در مراسم را دارند، قریب به ۳۰۰ مدرسه جهت اسکان پیشبینی شده است. همچنین با توجه به نیاز خانوادهها، برنامههایی برای اسکان مهدکودکها در محل اسکان در نظر گرفته شده تا دغدغهای برای والدین وجود نداشته باشد. علاوه بر این، گروههای امدادی، خیاطی و امداد و نجات خواهان نیز در فضاهای اسکان مستقر خواهند شد تا تمامی خدمات جهادی در اختیار زائران قرار گیرد.
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