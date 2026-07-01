امام جمعه قوچان: فضاسازی شهری باید روایتگر شخصیت رهبر شهید انقلاب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا هراتی مطلق صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های استقبال از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع «آقای شهید ایران» اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب دارای ویژگی‌های برجسته‌ای همچون شجاعت، حکمت، روحیه شهادت‌طلبی، ساده‌زیستی، پدری برای امت اسلامی و مدیریت مقتدرانه بود که لازم است این شاخصه‌ها در قالب تصویرسازی‌های مناسب در ورودی‌ها و خروجی‌های حوزه استحفاظی شهرستان قوچان به نمایش گذاشته شود.

امام جمعه قوچان افزود: صرف نصب عکس و تمثال کافی نیست بلکه این تصویرسازی‌ها باید بیانگر اعتقاد، محبت و علاقه قلبی مردم قوچان به شهید ایران باشد و بتواند شخصیت و مکتب ایشان را برای زائران و مردم تبیین کند.

وی با اشاره به ضرورت تبیین پیوند رهبر شهید انقلاب با فرهنگ عاشورا تصریح کرد: باید ارتباط عمیق ایشان با مکتب سیدالشهدا(ع) و فرهنگ عاشورا نیز در این فضاسازی‌ها به تصویر کشیده شود و رسانه‌ها نیز در معرفی این ابعاد نقش‌آفرینی کنند.

هراتی مطلق با تأکید بر لزوم انعکاس مواضع مردم نسبت به جنایت‌های استکبار جهانی، بیان کرد: انزجار مردم قوچان از وطن‌فروشان، مزدوران و ظالمان عالم به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی باید در عرصه رسانه‌ای بازتاب پیدا کند.

امام جمعه قوچان خطاب به مسئولان شهرستان خاطرنشان کرد: مسئولان باید مراقب باشند از مردم عقب نمانند و با درک صحیح شرایط در طرف درست تاریخ قرار گیرند.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در برنامه‌های مردمی گفت: مردم قوچان با حضور در بیش از ۱۲۰ شب برنامه صحنه‌هایی از شکوه، صلابت و مقاومت را به نمایش گذاشتند که جلوه‌ای از روحیه انقلابی این شهرستان است.

هراتی مطلق همچنین بر بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی برای میزبانی از زائران تأکید کرد و افزود: تمامی دستگاه‌ها باید امکانات خود را در اختیار ستاد برگزاری قرار دهند تا استقبال شایسته‌ای از زائران حضرت امام رضا(ع) و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع صورت گیرد.

امام جمعه قوچان با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان قوچان گفت: روستاهای واقع در مسیر زائران و جاده‌های اصلی باید با تمام ظرفیت وارد میدان شوند چرا که قوچان نخستین شهر در مسیر شمال کشور است که به استقبال زائران و تشییع‌کنندگان شهید ایران می‌رود و این استقبال باید در شأن مردم انقلابی این شهرستان باشد.