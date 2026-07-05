مسعود زارعیان کارگردان مستند «متولد مشهد» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلیل ساخت مستندی درباره زندگی رهبر شهید انقلاب گفت: شخصیت رهبر معظم انقلاب، فارغ از جایگاه رسمی ایشان به عنوان رهبر یک کشور، همواره برای من به مثابه یک انسان برجسته در تاریخ معاصر، تامل‌برانگیز بوده است. ابعاد گوناگون زندگی ایشان، از نحوه مدیریت زندگی شخصی گرفته تا سلوک علمی و معنوی و حیات سیاسی آن هم در چنین موقعیت خطیری، همواره پرسش‌هایی را در ذهن من ایجاد می‌کرد و این پرسش ها از دوران نوجوانی که تازه ایشان را دریافته بودم و بعدتر که طلبه شدم و تاکنون به‌عنوان یک مستندساز با من همراه بوده است و هرچه جلوتر رفته‌ام، این پرسش‌ها عمیق‌تر و بنیادی تر شده است.

وی افزود: هر اندازه تجربه زیسته من گسترش یافته، این کنجکاوی نیز افزون گشته که چگونه یک فرد می‌تواند در چنین جایگاهی، بر تمام ابعاد زندگی اش مسلط باشد، در عرصه های مختلف صاحب نظر و پیشرو باشد و در عین حال که فقیهی جامع الشرایط است، مملکت را در این سطح مدیریت کند و در مقابل قدرت های جهان بایستد؟ ما در تاریخ تشیع علمای بسیاری داشته ایم که در اصلاح ذوجهات بوده اند همچون امام خمینی (ره) اما رهبری یک مملکت با تمام شئونش آن هم بیش از سی سال در ملتهب ترین دوران کاری بی سابقه بوده؛ این مسئله‌ای است که همواره برای من حائز اهمیت بوده است.

کارگردان «غیرمسکونی» عنوان کرد: شاید بتوان گفت شخصیت هر انسان تا قبل از ۳۰ سالگی شکل می گیرد و از آنجا که این مقطع زمانی برای آیت الله خامنه ای در مشهد رقم خورده و از طرفی شهر محل زندگی من است تصمیم گرفتم با نگاهی موشکافانه سراغ عوامل و عناصر شکل گیری شخصیت ایشان از تولد تا قبل از استقرارشان در تهران بروم و با کنار هم قراردادن اسناد و نظرات آشنایان و هم دوره ای های ایشان در آن سال ها به رهیافت تازه ای از شخصیت ایشان دست پیدا کنم.

وی ادامه داد: عناصری همچون خانواده و پدر و مادر ایشان که همان ژنتیک است، محیط که تجربیات اولیه و وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایشان در آن ظرف زمانی بوده است، فرهنگ و مذهب که بخش لاینفک زیستشان بوده است یا آموزش و تجربه که همگی پنجره هایی است به سوی شناخت و کشف جزئیات شخصیت رهبری.

وی ادامه داد: کنجکاوی من معطوف به ساخت مستندی درباره دوران شکل‌گیری شخصیت ایشان شد و هدفم ثبت سند برای آیندگان در زمانی است که خیلی از افراد مطلع و هم دوره ای های ایشان حاضر نیستند تا درباره آن دوران و ابعاد شخصیت رهبر شهید مطالعه کنند.

زارعیان در پاسخ به این پرسش که چقدر امکان گفتگو با نزدیکان و خانواده رهبر شهید برای وی فراهم است، گفت: امروزه، نسبت به گذشته، فضا برای گفتگو و تحقیق درباره ابعاد زندگی رهبر شهید انقلاب فراهم تر شده و زمینه روایت برای مستندسازان مهیاتر است. پژوهش، جمع آوری اطلاعات و فیلمبرداری این مستند به‌صورت همزمان نیز آغاز شده و در حال پیگیری است تا ببینیم که تقدیر چه مسیری را رقم خواهد زد.

این مستندساز درباره رویکرد اصلی مستندش اظهار کرد: طرح اصلی ما معطوف به روایت موقعیت ها و مکان‌هایی در مشهد است که مرتبط با زندگی و فعالیت های علمی و مبارزاتی ایشان است از مدرسه علمیه سلیمان خان گرفته تا مسجد کرامت و بیمارستان امام رضا علیه السلام و ... . بر آنیم تا از طریق جستجو، گفتگو با نزدیکان، بستگان، دوستان، همدوره‌ای‌ها، همکلاسی‌ها و شاگردان، به جزئیات ناشناخته یا کمتر شنیده شده دست یابیم. البته گذشت زمان و نیز ملاحظات موجود، گاه مانع از دسترسی کامل به همه افراد می‌شود، اما در تلاشیم حتی المقدور از روایت های دست اول در این مستند استفاده کنیم.

زارعیان در پایان عنوان کرد: تلاش من بر این است که در این مستند به روایتی خلاق، واقع گرا، انسانی و در عین حال صادقانه و عمیق برسم.