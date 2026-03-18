باید حقیقت جنگ را روایت کنیم؛ وطن، ایران و مردم خط قرمز مستندساز باشد

حدیث جان‌بزرگی مستندساز که به تازگی مستند او به نام «کوه راستین» درباره جنگ ۱۲ روزه پخش آنلاین شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حمله به کشورمان گفت: حق مردم ما نیست که در یک سال ۲ بار جنگ را تجربه کنند. به طور کلی جنگ حق هیچ انسانی در هیچ‌ کجای دنیا نیست به خصوص بچه‌ها که نباید درگیر تروماهای جنگ شوند. جنگ تنها این نیست که تعدادی آدم‌ کشته شده و از دنیا بروند، بلکه اثرات روانی آن تاثیر عمیقی روی آدم‌های زنده می‌گذارد و از این منظر مسأله جنگ برای هر جامعه‌ای مقوله سنگین و پیچیده‌ای است و اثرات بلندمدتی از خود به جا می‌گذارد.

وی تاکید کرد: این روزها در هر صورت مجبوریم که واقعیت‌های جامعه را بپذیریم و خودمان را نسبت به شرایط قوی کنیم. اکنون پرسش اساسی این است که حال که کشور درگیر جنگ شده است باید چه کرد تا خودمان را در زندگی حفظ کنیم.

کارگردان مستند «واهگ» درباره حضور مستندسازان و ثبت وقایع جنگی گفت: به قول دوستی در ایام جنگ تئاترها، سینماها، مراکز فرهنگی و تفریحی تعطیل می‌شوند اما مستندساز اتفاقا در این شرایط باید وارد میدان عمل شود. مستندساز دوربین در دست می‌گیرد تا برگی از تاریخ را که در حال رخ دادن است، روایت کند. جنگ در همه جای دنیا مساله مهمی است و قطعا برای مستندسازان نیز اهمیت دارد که روایت خودشان‌ را از این‌ روزها ثبت کنند.

کارگردان مجموعه مستند «نان‌های محلی ایران» درباره ساخت مستندی درباره این روزهای ایران گفت: به شخصه در این‌ ایام در تهران صحنه‌هایی را ضبط کردم و همچنان هم مشغول فعالیت هستم و سعی دارم مستندم را به سرانجامی برسانم.

وی تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه ما فقط شاهد و ناظر جنگ بودیم زیرا شرایط متفاوت‌تر بود و تهران عملا خالی شده بود. من و بسیاری از دوستان مستندساز در مستندهای مربوط به جنگ ۱۲ روزه، تبعات جنگ را سوژه قرار دادیم اما این‌بار به شخصه تصمیم گرفتم که دوربین را در همین ایام جنگ در دست بگیرم و خودم برخی صحنه‌ها را ثبت کنم.

این کارگردان درباره سوژه مستند جدیدش توضیح داد: این مستند به نوعی حدیث نفس و روایت شخصی من از این روزها، از زندگی و هر آن‌ چیزی است که در شهر رقم می‌خورد. این اولین بار است که به جای یک سوژه بیرونی فضای اطراف را از زاویه دید درون خودم‌ می‌بینم‌.

جان بزرگی در پایان با تاکید بر روایت حقیقت جنگ در آثار متذکر شد: به عقیده من برای ساخت مستند باید وطن، ایران و مردم خط قرمز هر مستندسازی باشد و اگر فیلمی سمت فضای پروپاگاندا و تبلیغات برود از ارزشش کاسته می‌شود. مستندساز در شرایط فعلی نباید تحت تاثیر قضاوت‌ رسانه‌ها، اخبار هیجانی و … قرار بگیرد زیرا مستند باید حقیقت را روایت کند. در شرایط کنونی مسلما اخبار غلطی نیز منتشر می‌شود اما کار مستند این نیست که چیزی را جعل کند بلکه باید دریچه‌ای رو به حقیقت باز کند و نباید تفسیر دروغین از واقعیت داشته باشد.