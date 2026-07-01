رستمی: زائران تشییع رهبر شهید خودروهای شخصی را تا گلبهار مستقر کنند

به گزارش خبرنگار مهر طاهر رستمی، در گفت‌وگو با رسانه ها از آمادگی کامل استان برای میزبانی و پشتیبانی از زائران و مراسم تشییع شهید خبر داد.

وی با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده زائران اظهار کرد: برآورد ما ورود بیش از سه و نیم میلیون زائر و بازگشت همین تعداد است که در مجموع حدود هفت میلیون تردد زائر از ورودی تا خروجی استان را شامل می‌شود. بر همین اساس، تمامی تدابیر امنیتی، انتظامی، ترافیکی و خدماتی پیش‌بینی شده و ستادهای شهرستانی و کمیته‌های یازده‌گانه به طور کامل فعال شده‌اند.

رستمی افزود: از تأمین آب شرب، اقلام اساسی و خدمات مورد نیاز در مسیرها، مجتمع‌های رفاهی و موکب‌ها گرفته تا خدمات اسکان، تغذیه، دارو و درمان، همه برنامه‌ریزی شده است. برخی موکب‌های اصلی نیز به صورت جامع خدمات اسکان، تغذیه، درمان و پشتیبانی فنی را ارائه خواهند کرد.

وی ادامه داد: ستاد خدمات سفر نیز در کنار سایر دستگاه‌ها فعال شده و نیروهای پلیس، جمعیت هلال احمر، اورژانس و سایر نیروهای امدادی و خدماتی به صورت آماده‌باش در مسیرها حضور خواهند داشت. همچنین سه موکب در مشهد با همکاری سپاه پاسداران پشتیبانی شده و ظرفیت مدارس، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی نیز برای اسکان احتمالی زائران پیش‌بینی شده است. سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این زمینه همکاری لازم را انجام داده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت فضاسازی مناسب در سطح استان گفت: عملیات فضاسازی آغاز شده و تا روز جمعه تقویت خواهد شد تا فضای استان و شهرها متناسب با مراسم تشییع شهید باشد.

وی از رسانه‌ها خواست در اطلاع‌رسانی و ترویج «پویش رهبر شهید» مشارکت فعال داشته باشند و افزود: هدف این است که این مراسم به یک حرکت مردمی تبدیل شود و مردم در تأمین امنیت، سلامت و ایمنی مراسم نیز مشارکت داشته باشند.

رستمی همچنین از راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی در مبادی ورودی استان خبر داد و گفت: با همکاری سپاه، شرکت مخابرات و دستگاه‌های مرتبط، اطلاعات مورد نیاز زائران از طریق لینک‌های اطلاع‌رسانی در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا از سردرگمی جلوگیری شود.

وی اظهار کرد: خراسان شمالی علاوه بر میزبانی زائران، به عنوان استان معین خراسان رضوی نیز بخشی از تجهیزات، امکانات و نیروهای امدادی، درمانی، انتظامی و خدماتی خود را برای کمک به مشهد اعزام خواهد کرد.

رستمی در پایان با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی گفت: بر اساس اعلام ستاد ملی و ستاد خراسان رضوی، زائرانی که با خودروی شخصی سفر می‌کنند باید خودروهای خود را حداکثر تا محدوده چناران یا گلبهار در پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده مستقر کنند، زیرا از گلبهار به بعد تردد خودروها محدود خواهد بود. همچنین از زائران درخواست می‌شود مدت حضور خود در مشهد را مدیریت کنند تا امکان خدمت‌رسانی مطلوب به همه شرکت‌کنندگان فراهم شود.