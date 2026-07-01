به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های رده بندی و فینال ۵ وزن اول کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا عصر امروز در شهر پاتایا تایلند برگزار شد که ملی‌پوشان کشتی فرنگی به سه مدال طلا و یک برنز رسیدند.

نتایج کشتی‌گیران جوان فرنگی ایران به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمین شمسی پور در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر ۲ کابولوف از قزاقستان را مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ آلیمژانوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی فینال شد. شمسی پور در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر مقابل اتابک تورسینوف از ازبکستان به پیروزی رسید و صاحب نشان طلا شد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم، علی غریبی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۲ مالیک از هند را شکست داد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در این مرحله قونج‌بک اسماعیل‌اف از ازبکستان را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و راهی دیدار نهایی شد. غریبی در فینال با نتیجه ۸ بر ۱ ژائوجیان وانگ از چین را شکست داد به مدال طلا رسید.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، امیرمهدی سعید نوا در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر ژه‌ینگ سونگ از چین را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر ارژان آکیلبک اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. سعیدی نوا در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل باکدولت تورسینبک از قزاقستان به پیروزی رسید اما بعد از اتمام کشتی به دلیل حرکت غیر ورزشی از سوی داور دیسکالیفه شد و از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، امیرحسین نعمت زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر بوبور عبدالرسولوف از ازبکستان را مغلوب کرد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب علیخان تگایف از قزاقستان شد و راهی دیدار رده بندی شد. نعمت زاده با نتیجه ۸ بر صفر از سد چیانگل وانگ از چین گذشت و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، امیرحسین عبدولی در دور اول با نتیجه ۳ بر ۱ نعمت‌اف از ازبکستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۱ از سد پارک از کره جنوبی گذشت و راهی دیدار نیمه نهایی شد. عبدولی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ چنگ‌مائو کوئی از چین را مغلوب کرد و به فینال رسید.او در مرحله فینال مقابل اسلان آگادادایف از ترکمنستان رفت که با نتیجه ۷ بر یک پیروز و صاحب مدال طلا شد.