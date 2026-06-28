تیم منتخب کشتی فرنگی راهی ایروان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی جام پاشایان ارمنستان روزهای ۸ لغایت ۱۱ تیرماه در شهر ایروان برگزار میشود.
ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: مهدی کمالی
۶۰ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی - محمد عشیری
۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی غلامپور - امیررضا نقیبی
۶۷ کیلوگرم: محمد کمالی - غلامرضا عبدولی - ایلیا علیخانی
۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی - احمدرضا محمدیان - کیا رستمی
۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری
۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی - ابوالفضل رسولی - طاها نوری
۸۷ کیلوگرم: عمادرضا محسن نژاد - یاسین یزدی
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی - حسن طرفی نژاد
۱۳۰ کیلوگرم: محمد کریمی
سرمربی: حسن رنگرز
مربی: مجید رمضانی - طالب نعمت پور
گفتنی است محمدپویا اسدی و محمد کاظمی نیز در صورت رفع مشکل خروج از کشور میتوانند به این لیست اضافه شوند.
تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان برای حضور در رقابت های بین المللی جام پاشایان ارمنستان راهی این کشور شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی جام پاشایان ارمنستان روزهای ۸ لغایت ۱۱ تیرماه در شهر ایروان برگزار میشود.
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