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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

کشتی فرنگی جوانان آسیا - تایلند

محمد کاظمی نایب قهرمان شد

محمد کاظمی نایب قهرمان شد

محمد کاظمی با شکست در فینال وزن ۷۲ کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله فینال وزن ۷۲ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا در تایلند برگزار شد و طی آن محمدکاظمی ملی پوش کشورمان با نتیجه ۴ بر یک و ضربه فنی مقابل یریس‌بک خم‌داموف از قرقیزستان مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد.

محمد کاظمی در دور نخست اگوچی از ژاپن را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و راهی مرحله بعد شد. وی در دور دوم راتافون کانچای از تایلند را با نتیجه ۹ بر صفر از پیش روی برداشت و به دیدار نیمه نهایی رسید. کاظمی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر شین چن از چین را شکست داد و اینگونه راهی دیدار نهایی شد.

کد مطلب 6877556

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