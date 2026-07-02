محمد کاظمی نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله فینال وزن ۷۲ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا در تایلند برگزار شد و طی آن محمدکاظمی ملی پوش کشورمان با نتیجه ۴ بر یک و ضربه فنی مقابل یریس‌بک خم‌داموف از قرقیزستان مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد.

محمد کاظمی در دور نخست اگوچی از ژاپن را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و راهی مرحله بعد شد. وی در دور دوم راتافون کانچای از تایلند را با نتیجه ۹ بر صفر از پیش روی برداشت و به دیدار نیمه نهایی رسید. کاظمی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر شین چن از چین را شکست داد و اینگونه راهی دیدار نهایی شد.