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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

کشتی فرنگی جوانان آسیا – تایلند

وقتی حرکت غیرورزشی مدال را از کشتی‌گیر ایران گرفت + فیلم

وقتی حرکت غیرورزشی مدال را از کشتی‌گیر ایران گرفت + فیلم

نماینده وزن ۷۷ کیلوگرم ایران در کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا، با وجود پیروزی مقابل حریف قزاقستانی، به دلیل انجام حرکت غیرورزشی پس از پایان مسابقه دیسکالیفه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های ۵ وزن اول کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا از صبح امروز در شهر پاتایا تایلند در حال برگزاری است. در یکی از عجیب‌ترین اتفاقات این مسابقه، امیرمهدی سعیدی‌نوا نماینده وزن ۷۷ کیلوگرم تیم ملی کشورمان در حالی که با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل نماینده قزاقستان به پیروزی رسیده بود، پس از پایان مسابقه به دلیل انجام یک حرکت غیرورزشی با تصمیم داوران از مسابقات دیسکالیفه شد.

با این تصمیم، پیروزی او لغو شد و علاوه بر از دست دادن فینال این رقابت‌ها، حداقل ۲۰ امتیاز ارزشمند رنکینگ نیز از دست رفت تا یک اشتباه پس از پایان کشتی، بهای سنگینی برای این کشتی‌گیر و تیم ملی ایران داشته باشد.

کد مطلب 6876618
سیده فرزانه شریفی

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