به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های ۵ وزن اول کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا از صبح امروز در شهر پاتایا تایلند در حال برگزاری است. نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:



در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمین شمسی پور در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر ۲ کابولوف از قزاقستان را مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۲ آلیمژانوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی فینال شد. شمسی پور در این دیدار در مقابل اتابک تورسینوف از ازبکستان قرار می گیرد.



در وزن ۶۳ کیلوگرم، علی غریبی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۲ مالیک از هند را شکست داد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در این مرحله قونج‌بک اسماعیل‌اف از ازبکستان را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و راهی دیدار نهایی شد. غریبی در فینال با ژائوجیان وانگ از چین مبارزه می کند.



در وزن ۷۷ کیلوگرم، امیرمهدی سعیدی نوا در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر ژه‌ینگ سونگ از چین را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر ارژان آکیلبک اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. سعیدی نوا در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل باکدولت تورسینبک از قزاقستان به پیروزی رسید اما بعد از اتمام کشتی به دلیل حرکت غیر ورزشی از سوی داور دیسکالیفه شد و از دور رقابت ها کنار رفت.



در وزن ۸۷ کیلوگرم، امیرحسین نعمت زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر بوبور عبدالرسولوف از ازبکستان را مغلوب کرد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب علیخان تگایف از قزاقستان شد و راهی دیدار رده بندی شد. نعمت زاده برای کسب مدال برنز با چیانگل وانگ از چین مبارزه می کند.



در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، امیرحسین عبدولی در دور اول با نتیجه ۳ بر ۱ نعمت‌اف از ازبکستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۱ از سد پارک از کره جنوبی گذشت و راهی دیدار نیمه نهایی شد. عبدولی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ چنگ‌مائو کوئی از چین را مغلوب کرد و به فینال رسید. وی برای کسب مدال طلا باید مقابل اسلان آگادادایف از ترکمنستان قرار بگیرد.