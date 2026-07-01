تیراندازان ایران در رنکینگ جهانی/ رستمیان در جمع ۱۲ نفر برتر

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی تیراندازی در ماه جولای منتشر شد که بر اساس آن هانیه رستمیان در تپانچه ۱۰ متر زنان با سه پله سقوط در رده دوازدهم قرار گرفت و همچنان بهترین جایگاه را میان تیراندازان ایران در اختیار دارد.

جایگاه تیراندازان ایران در جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی شرح زیر است:

*تفنگ ۱۰ متر زنان:

۶۸- شرمینه چهل امیرانی

۹۹- نجمه خدمتی

۱۰۵- فاطمه امینی

*تفنگ ۱۰ متر مردان:

۲۷- امیر محمد نکونام

۵۵- محمد مهدی طهماسبی

۱۱۵- هادی غرباقی

۱۱۸- پوریا نوروزیان

*تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان:

۵۶- نجمه خدمتی

۱۳۲- فاطمه امینی

*تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان:

۴۳- امیر محمد نکونام

۱۲۵- پوریا نوروزیان

*تپانچه ۱۰ متر زنان:

۱۲- هانیه رستمیان

۵۱- سامیه یاسی

۹۴- مینا قربانی

۱۱۲- گلنوش سبقت الهی

*تپانچه ۱۰ متر مردان:

۱۶- وحید گل‌خندان

۷۲- جواد فروغی

۷۸- امیر جوهری خو

*تپانچه ۲۵ متر زنان:

۱۶- هانیه رستمیان

۱۰۶- گلنوش سبقت الهی

*تراپ زنان:

۱۰۱- مرضیه پرورش نیا

*تراپ مردان:

۱۲۹- محمد بیرانوند

۱۵۰-امیر حسین آقازاده

*اسکیت مردان:

۱۴۵- امیر محمد دادگر

۱۵۰- علی دوستی