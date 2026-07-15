تیراندازی در مسیر جبران/ برنامه فشرده برای ناگویا پس از ناکامی هانگژو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی ایران این روزها وارد یکی از مهم‌ترین مقاطع آماده‌سازی خود برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا شده است. پس از ماه‌ها تمرین و برگزاری اردوهای داخلی ملی‌پوشان حالا با حضور در جام جهانی چین آخرین مسابقه رسمی خود پیش از اعزام به مهم‌ترین رویداد قاره‌ای را تجربه خواهند کرد. رقابت‌هایی که بیش از آنکه با هدف رسیدن به اوج آمادگی دنبال شود فرصتی برای ارزیابی شرایط فنی ورزشکاران و سنجش میزان آمادگی آنها در مصاف با رقبای مطرح جهان خواهد بود.

روند آماده‌سازی تیم ملی در ماه‌های اخیر با وجود برخی محدودیت‌ها ادامه داشته است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه برگزاری اردوی مشترک در عمان بود. اردویی که در فضایی استاندارد و با امکانات کامل برگزار شد و شرایط متفاوتی را نسبت به اردوهای داخلی در اختیار ملی‌پوشان قرار داد. دسترسی مناسب به مهمات، استفاده از سایت استاندارد مسابقات و تمرین در کنار یک تیم خارجی باعث شد تیراندازان ایران تجربه‌ای نزدیک به مسابقات بین‌المللی را پشت سر بگذارند موضوعی که می‌تواند در افزایش آمادگی فنی و روانی آنها نقش مهمی داشته باشد.

پس از پایان این اردو، نوبت به جام جهانی چین رسیده است؛ مسابقه‌ای که از اهمیت ویژه‌ای در برنامه آماده‌سازی تیم ملی برخوردار است. از آنجا که تا پیش از بازی‌های آسیایی، رقابت رسمی دیگری برای ملی‌پوشان در نظر گرفته نشده، این مسابقات آخرین فرصت برای محک خوردن ورزشکاران در فضای رقابتی بین‌المللی خواهد بود. کادر فنی نیز تلاش کرده است با برنامه‌ریزی مرحله‌ای، شرایطی ایجاد کند که ورزشکاران بدون رسیدن زودهنگام به اوج آمادگی، روند آماده‌سازی خود را تا زمان آغاز بازی‌های آسیایی حفظ کنند.

یکی از نکات مهم در مسیر آماده‌سازی تیم ملی تداوم برگزاری اردوهای مشترک با تیم‌های خارجی است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده ملی‌پوشان پس از بازگشت از جام جهانی ابتدا چند روز در ایران تمرین خواهند کرد و سپس برای برگزاری یک اردوی مشترک دیگر راهی چین می‌شوند. پس از آن نیز اردوی مشترکی با تیم ملی مجارستان برگزار خواهد شد تا ورزشکاران در فاصله باقی‌مانده تا بازی‌های آسیایی همچنان در شرایط رقابتی قرار داشته باشند. در کنار این اردوها تمرینات داخلی و دیدارهای تدارکاتی نیز ادامه خواهد یافت تا روند آماده‌سازی بدون وقفه دنبال شود.

البته مسیر آماده‌سازی تیم ملی تنها به برنامه‌های فنی محدود نمی‌شود. تیراندازی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌هایی همچون محدودیت در تأمین تجهیزات، سلاح و مهمات روبه‌رو بوده است؛ مشکلاتی که باعث شده بخش قابل توجهی از تمرینات در شرایطی متفاوت از استانداردهای مسابقات بین‌المللی انجام شود. به همین دلیل برگزاری اردوهای برون‌مرزی برای استفاده از امکانات کامل و تمرین در شرایط مشابه مسابقات اهمیت دوچندانی پیدا کرده است و می‌تواند بخشی از این فاصله را جبران کند.

در کنار این موضوع وقفه در حضور تیم ملی در برخی مسابقات بین‌المللی نیز بر روند آماده‌سازی تأثیر گذاشت. از دست رفتن چند رویداد رسمی باعث شد ملی‌پوشان فرصت کمتری برای رقابت با حریفان خارجی داشته باشند. موضوعی که اهمیت حضور در جام جهانی چین را بیش از گذشته افزایش می‌دهد. این مسابقات می‌تواند تصویری واقعی از شرایط فعلی تیراندازان ایران ارائه دهد و نقاط ضعف و قوت آنها را پیش از بازی‌های آسیایی مشخص کند.

اهمیت موفقیت در ناگویا زمانی بیشتر نمایان می‌شود که نگاهی به عملکرد تیراندازی ایران در دوره گذشته بازی‌های آسیایی داشته باشیم. کاروان تیراندازی ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو تنها موفق به کسب یک مدال برنز در تپانچه بادی تیمی میکس شد. نتیجه‌ای که با توجه به سابقه و ظرفیت این رشته رضایت‌بخش نبود و انتظارات را برآورده نکرد. در حالی که بسیاری از کشورهای آسیایی با سرمایه‌گذاری گسترده و حضور مستمر در مسابقات بین‌المللی فاصله خود را با رقبا افزایش داده‌اند تیراندازی ایران نتوانست سهم قابل توجهی از مدال‌ها را به دست آورد و با تنها یک مدال به کار خود پایان داد.

حالا همه نگاه‌ها به بازی‌های آسیایی ناگویا دوخته شده است. جایی که تیراندازی ایران امیدوار است با بهره‌گیری از تجربه ورزشکاران باتجربه، حضور چهره‌های جوان و اجرای برنامه‌ای منظم در بخش آماده‌سازی نتایج ضعیف دوره گذشته را جبران کند. جام جهانی چین، اردوهای مشترک با چین و مجارستان و ادامه تمرینات داخلی آخرین قطعات این پازل هستند. پازلی که موفقیت یا ناکامی آن کمتر از سه ماه دیگر در ناگویا مشخص خواهد شد.