هانیه رستمیان رکورد تپانچه ۱۰ متر بانوان ایران را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری دیدار دوستانه ایران و عمان در رشته تپانچه ۱۰ متر، هانیه رستمیان ملی‌پوش ایران با ثبت امتیاز ۵۹۰ رکورد ایران در این بخش را افزایش یافت.

پیش از این رکورد این رشته با ۵۸۸ امتیاز در اختیار هانیه رستمیان بود که امروز توسط این ورزشکار دو نمره ارتقا یافت.

ملی‌پوشان تیراندازی ایران در سه رشته تفنگ، تپانچه و تراپ ۲۰ خرداد راهی عمان شدند تا اردوی تدارکاتی خود را در این کشور برگزار کنند. ورزشکاران قرار است در مدت ۱۰ روز تمرینات فنی و آمادگی خود را در عمان دنبال کنند و خود را برای بازی‌های آسیایی ناگویا آماده کنند. ۱۸ تیرانداز در این اردو حضور دارند.

امیر محمد نکونام،‌هادی غرباقی،هلیا خمسه، ‌شرمینه چهل امیرانی، پوریا نوروزیان، ابوالفضل نعمتی،نجمه خدمتی،فاطمه امینی در رشته تفنگ، جواد فروغی، محمدرسول عفتی، امیرمهدی کرمی، وحید گل خندان، فائزه فرهمند، هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طوماری در رشته تپانچه، محمد بیرانوند و مرضیه پرورش نیا در رشته تراپ عازم این اردو شدند.